Španělé ztratili klíčového hráče před zápasem s Českem. Williams se po gólu Chorvatsku zranil a odletěl domů

Čtyřiadvacetiletý křídelník Athletic Clubu, plným jménem Nicholas Williams Arthuer, má za španělský národní tým 37 startů a 6 gólů. Většinu z nich vstřelil způsobem, který obránce nechává stát: explozivní změnou směru, čistým driblinkem a vertikálním průnikem po levé straně. Právě tenhle profil teď Španělsku v sobotním zápase Ligy národů v Oviedu chybí. Otázka zní: jak moc to změní poměr sil?
Co přesně říká diagnóza
Athletic Club zveřejnil 1. října lékařskou zprávu. Diagnóza: středně závažné svalové zranění levého přímého svalu stehenního. Délka absence? Závisí na průběhu léčby. Žádný konkrétní termín návratu, žádný odhad v týdnech.
Chronologie je jednoduchá. Williams nastoupil v Seville proti Chorvatsku jako střídající hráč, odehrál necelých dvacet minut a stihl gól. Po zápase nahlásil potíže, následující den vynechal trénink a RFEF ho oficiálně vyřadila ze srazu. Primární zdroje nepopisují přesný moment, kdy ke zranění došlo; jisté je jen to, že se potíže naplno projevily až po utkání.
Španělsko bez Williamse: systém versus individualita
Luis de la Fuente dalšího hráče nepovolal. Španělsko šlo do posledního tréninku před Českem s pětadvaceti reprezentanty a podle všeho řeší absenci interní rotací. V nominaci zůstávají Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Yeremy Pino i Víctor Muñoz. Ofenzivní šířka kádru je pořád mimořádná.
Jenže Williams není zaměnitelný jedna ku jedné. Jeho hodnota nespočívá v gólech, šest branek za reprezentaci není závratné číslo. Spočívá v tom, co dělá s obranou soupeře ještě předtím, než se dostane k zakončení. Nutí pravého beka do permanentního stresu, stahuje na sebe zdvojování a uvolňuje prostor pro střed hřiště. Náhradník může zachovat kvalitu kombinace, ale nemusí zachovat Williamsovu dynamiku v soubojích jeden na jednoho.
Španělský systém de la Fuente nicméně stojí víc na kolektivním mechanismu než na jednom jméně. Tým, který v prvních dvou kolech Ligy národů vyhrál 3:2 v Anglii a 4:1 nad Chorvatskem, se kvůli jedné absenci nerozpadne.
Co to znamená pro Česko
Česká reprezentace, kterou od konce července vede jako první zahraniční trenér v historii Santi Denia, jede do Ovieda po dvou porážkách: 1:2 s Chorvatskem a 0:2 s Anglií. Nula bodů, nula vstřelených gólů ze hry. Williamsova absence je dobrá zpráva, ale ne zásadní zvrat.
Reálný přínos pro český tým je taktický a lokální. Pravý obránce nemusí čelit nejexplozivnějšímu driblérovi v kádru soupeře, což uvolňuje kapacitu pro jištění jiných prostorů, třeba pro Lamineho Yamala na opačné straně nebo pro náběhy španělských krajních beků. Celková hierarchie zápasu se ale nemění. Kurzový trh to potvrzuje: podle snímku Betfredu z 2. října stojí výhra Španělska na kurzu 1/14, remíza na 10/1 a výhra Česka na 28/1. I bez Williamse jde o masivního favorita.
Sobota v Oviedu
Zápas 3. kola skupiny A3 Ligy A se hraje v sobotu 3. října od 20:45 na stadionu Carlos Tartiere. Český divák ho uvidí na ČT sport. Španělsko potřebuje pokračovat ve stoprocentní bilanci, Česko potřebuje první bod, aby se vyhnulo přímému sestupu.
Williamsova absence bere Španělsku jednu zbraň na levém křídle. Nebere mu ale identitu, hloubku kádru ani status nejsilnějšího týmu ve skupině. Česká šance se zvedla, ale spíš na konkrétním kraji hřiště než v celkovém příběhu zápasu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle