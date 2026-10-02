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Kdy začít topit? Jak poznat správný okamžik a zbytečně neplýtvat

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Ráno už je na mikinu, odpoledne ale ještě svítí slunce a doma je příjemně. Zapnout topení, nebo ještě počkat? S příchodem podzimu řeší stejnou otázku snad každá domácnost. Správný okamžik přitom neurčuje kalendář ani první studené ráno. Mnohem důležitější je, jakou teplotu si váš domov dokáže udržet a jak rychle ji ztrácí. Neřiďte se prvním chladným […]
zdroj: pexels.com

zdroj: pexels.com

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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