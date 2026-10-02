Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ucpaný dřez nemusí pokaždé řešit drahý instalatér. Průchodnost odpadu může obnovit jednoduchá domácí směs s octem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zjistěte, jak jedna sklenice domácí směsi dokáže vyřešit ucpaný dřez přímo před vašima očima. Tato metoda je jednoduchá, rychlá a levná.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 10:52

Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Obyčejná pračka dokáže částečně zastoupit také sušičku. Potřeba je pouze suchý ručník a správně zvolené odstřeďování
Obyčejná pračka dokáže částečně zastoupit také sušičku. Potřeba je pouze suchý ručník a správně zvolené odstřeďování
Kvalitní jablka lze v obchodě poznat podle několika drobností. Rozhoduje jejich hmotnost, zbarvení i stav stopky
Kvalitní jablka lze v obchodě poznat podle několika drobností. Rozhoduje jejich hmotnost, zbarvení i stav stopky

Máte rádi jablka, ale při jejich výběru nemáte vždycky šťastnou ruku? S pár základními tipy už nikdy...

Česnek může při vhodném skladování dlouho vydržet bez černání a kažení. Pomoci má hrubá sůl i obyčejný ocet
Česnek může při vhodném skladování dlouho vydržet bez černání a kažení. Pomoci má hrubá sůl i obyčejný ocet

Česnek je běžnou surovinou, kterou najdeme v českých domácnostech. Často ale dojde k tomu, že nám po krátké...

Správně uskladněná zelenina přečká zimu bez hniloby a chorob. O její výdrži rozhoduje především teplota a vlhkost
Správně uskladněná zelenina přečká zimu bez hniloby a chorob. O její výdrži rozhoduje především teplota a vlhkost

Prakticky každý zahradník začne dříve nebo později oceňovat možnost uskladnit svou cennou úrodu na zimní...

Spotřebiče ponechané zbytečně v zásuvce mohou výrazně navýšit účty. Skrytými žrouty energie jsou i televize a počítače
Spotřebiče ponechané zbytečně v zásuvce mohou výrazně navýšit účty. Skrytými žrouty energie jsou i televize a počítače

Každá domácnost je trochu jiná a tak lze za největšího žrouta energie v domácnosti označit lednici. Pak už...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydleníRady do domu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.