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Skvrny na koberci lze odstranit i bez nákladných čističů. Překvapivě účinným pomocníkem je obyčejná pěna na holení

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Dennívýzva
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I na první pohled netradiční suroviny mohou pomoci vašemu koberci k opětovnému „lesku“ a čistotě. A jde to během chvilky a levně.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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