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Housenky na zelí mají slabinu, o které většina zahrádkářů neví. Stačí jim zalepit dýchací otvory a za minuty je po nich

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Aby byla letos vaše úroda zelí opravdu maximální, měli byste si ji pojistit jednoduchými lidovými prostředky, které spolehlivě zaženou škůdce.
Housenky ze zelí zapudí esenciální oleje a obyčejné tekuté mýdlo

Housenky ze zelí zapudí esenciální oleje a obyčejné tekuté mýdlo

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 15:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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