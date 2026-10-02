Housenky na zelí mají slabinu, o které většina zahrádkářů neví. Stačí jim zalepit dýchací otvory a za minuty je po nich

Zelí je oblíbeným terčem dvou běžných škůdců: plodomorky alias bejlomorky zelné a běláska zelného. Tento nenasytný hmyz může na rostlinách zelí
napáchat opravdu velkou spoušť a ohrozit tak celou úrodu. Při ochraně zelí před těmito škůdci se velmi osvědčila kombinace esenciálních olejů a tekutého mýdla. Jak ji používat správně? Likvidace housenek na zelí
Pro rychlou likvidaci housenek na hlávkách
zelí je jednoduchým, ale účinným řešením použití esenciálních olejů. Výjimečně dobře fungují esenciální oleje z levandule, hřebíčku, jedle, citrusů nebo cedru. Silná vůně kteréhokoli z těchto éterických olejů působí na tyto škůdce jako silný odpuzující prostředek – pokud je samozřejmě aplikujete pravidelně.
Roztok připravíte smícháním 10 kapek libovolného esenciálního oleje s 5 litry vody a 2 lžícemi tekutého mýdla. Před použitím
všechny složky důkladně promíchejte a dbejte na to, abyste roztok aplikovali opatrně a zajistili, že se nedostane do kontaktu se sousedními rostlinami a nezpůsobí jim žádné škody (ublížit může například mrkvi nebo rajčatům). Regulace plodomorky na zelí
Jde o drobný hmyz, jež se svým vzhledem podobá tak trochu komárům. Jejich zranitelné místo se nachází v křídlech, proto je rozhodující zasáhnout je právě tam. Jednoduchým omytím zelí dvakrát denně – jednou ráno a jednou večer –
můžete tyto škůdce velmi efektivně vypudit a odradit je od návratu na záhon. Tento postup opakujte po několik dní, abyste byli úspěšní. Kromě toho si můžete zakoupit žlutou lepicí pásku (nebo přímo speciální lepové terče) a umístit ji v blízkosti rostlin zelí. Plodomorky jsou žlutou barvou přitahovány, takže se do pasti rychle chytí. Zdroj fotografie: Pixabay Pomůže i česnek nebo kopřiva
Existují však i další způsoby ochrany zelí. Rozmačkejte několik stroužků česneku a smíchejte je s vodou. Tuto směs nechte přes noc odstát a poté ji přefiltrujte.
Vzniklou tekutinu rozprašte na záhony se zeleninou a zaměřte se zejména na spodní stranu listů. Česnek obsahuje silice, které mladé housenky likvidují. Na ty starší však budete muset použít trochu těžší kalibr.
Kopřivové listy zalijte horkou vodou a nechte je vylouhovat přes noc. Poté roztok přefiltrujte a použijte bez ředění jako postřik na zelí. Kopřiva obsahuje látky, které likvidují plodomorky i bělásky a zároveň rostliny posilují. A
pomoci může i hnojení močovinou. Zdroj fotografie: Pixabay Olejový postřik zadusí vše živé
Pokud si už s nákazou nevíte rady, pak vyzkoušejte ještě postřik z oleje. Smíchejte 1 l vody s 1 lžičkou tekutého mýdla (bez přísad) a
1 lžičkou rostlinného oleje (například olivového oleje). Tuto směs nalijte do rozprašovače a rovnoměrně ji rozprašte na zelí. Olejový postřik usmrcuje housenky tak, že doslova zalepí jejich větrací otvory a zabrání jim v dýchání. Rychle se udusí a vaši zeleninu už nebudou ohrožovat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři