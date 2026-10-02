Kdo sází zimní česnek bez namočení v jablečném octu, přijde o víc než polovinu úrody. Příprava trvá pár minut a stojí korunu

Kdo sází zimní česnek bez namočení v jablečném octu, přijde o víc než polovinu úrody. Příprava trvá pár minut a stojí korunuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kdo sází zimní česnek bez namočení v jablečném octu, přijde o víc než polovinu úrody. Příprava trvá pár minut a stojí korunuZdroj: Forest and Kim Starr / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 02.10.2026 16:01
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