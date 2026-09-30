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Šatna: Sen každé ženy, nebo místnost, kam jsme odložili všechno, co se jinam nevešlo?

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Jsou věci, které se při zařizování nového domu nebo bytu tak nějak automaticky dostanou na seznam přání. Velká kuchyň. Pohodlná koupelna. Terasa. A pak šatna. Pro mnohé ženy skoro synonymum životního štěstí – místnost, ve které se oblečení nemusí tísnit v jedné malé skříni, která se někam vešla, a člověk ráno vidí před sebou možnosti, co […]
Šatna: Sen každé ženy, nebo místnost, kam jsme odložili všechno, co se jinam nevešlo?

Šatna: Sen každé ženy, nebo místnost, kam jsme odložili všechno, co se jinam nevešlo?

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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