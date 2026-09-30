Šatna: Sen každé ženy, nebo místnost, kam jsme odložili všechno, co se jinam nevešlo?

Jsou věci, které se při zařizování nového domu nebo bytu tak nějak automaticky dostanou na seznam přání. Velká kuchyň. Pohodlná koupelna. Terasa. A pak šatna. Pro mnohé ženy skoro synonymum životního štěstí – místnost, ve které se oblečení nemusí tísnit v jedné malé skříni, která se někam vešla, a člověk ráno vidí před sebou možnosti, co si obléci.
Jenže právě u šatny se někdy stává zvláštní věc. V projektu vypadá báječně, v představách ještě lépe, ale když přijde na zařizování, začíná se šetřit právě tady. Kuchyň už je objednaná, koupelna hotová, podlahy položené – protože to všechno je důležitější –a překročený rozpočet začíná povážlivě připomínat stav účtu po velmi vydařené letní dovolené nebo po zaplacení všech kroužků a školních potřeb v rodině se čtyřmi děti. A protože šatna není na očích a vlastně v ní nikdo „nebydlí“, pořídíme do ní několik samostatně stojících skříní, které zrovna byly v akci. A pak přijde vystřízlivění.
Místnost plná skříní
Místo promyšleného prostoru vznikne místnost plná skříní. Některá je hlubší, jiná mělčí, někde zbývá deset centimetrů, které už nejdou rozumně využít, dveře do sebe narážejí a na věci, které používáme nejčastěji, se stejně musíme natahovat. Šatna přitom měla být jedním z těch malých domácích luxusů, které nám každý den šetří čas i nervy.
Šatna na míru nás zbaví starostí třeba i s uložením drobností, zdroj: INDECO Šatna není sklad s oblečením
Možná je dobré si předem uvědomit, proč vlastně šatnu chceme. Ne proto, abychom získali další místnost, kam se vejde co nejvíc věcí. Jejím smyslem je naopak udělat v nich pořádek. Moderní šatna už dávno nemusí znamenat několik závěsných tyčí a jednu polici nahoře. Má fungovat podobně jako dobře navržená kuchyň: všechno má své místo a všechno je tam právě proto, že to někdo předem promyslel. Dlouhé šaty potřebují jiný prostor než trička, boty jiný než kabelky a zimní oblečení zase jiný než věci, které používáme každý den. Hodí se zásuvky, výsuvné police, různé typy šatních tyčí, přihrádky, boxy nebo třeba prostor pro boty. A pokud má šatna atypický tvar, tím spíš je škoda ji vyplnit sériově vyráběným nábytkem jen proto, že se někde prodává jako „šatní systém“.
Právě tady začíná dávat smysl nábytek na míru. INDECO například u šaten pracuje nejen s atypickými rozměry, ale i s vnitřním vybavením podle konkrétních potřeb domácnosti. Součástí řešení mohou být úložné boxy a přihrádky, komody nebo botníky. Smyslem je využít prostor co nejlépe, ne ho jen zaplnit.
Nezastavujme si kvůli oblečení ložnici
Ještě před několika desetiletími bylo úplně normální, že ložnici obývala jedna nebo dvě velké skříně. Dnes se od toho mnoho lidí snaží ustoupit. Ložnice má být klidná, vzdušná a především místem pro odpočinek – ne místností, kde vedle postele stojí mohutná
skříňová stěna. Pokud to dispozice dovolí, šatna je elegantní způsob, jak úložné prostory oddělit od samotného spaní. Ložnice tak může zůstat jednoduchá a vzdušná, zatímco oblečení dostane vlastní prostor. A právě proto je trochu škoda šatnu při zařizování domu podcenit. Vždyť její existence byla pravděpodobně součástí původního projektu právě proto, aby interiér fungoval lépe. Dobře navržené úložné prostory navíc nemusí být kompromisem mezi vzhledem a praktičností. INDECO vyrábí nábytek na míru tak, aby respektoval konkrétní prostor i celkový styl interiéru, a to od návrhu přes zaměření až po samotnou montáž.
Šatna na míru – vybrat si u společnosti INDECO můžete z mnoha barev, materiálů a provedení. Zdroj: INDECO Luxus, který používáme každý den
Na šatně je zajímavé ještě něco. Je to jeden z těch domácích prvků, jejichž hodnotu si člověk uvědomí až ve chvíli, kdy ho začne používat. Nejdřív možná jen oceníte, že se vám podařilo najít druhou ponožku bez přehrabování celého šuplíku. Po týdnu zjistíte, že přesně víte, kde máte košile. Po měsíci přestanete přemýšlet, kam s novou kabelkou, protože pro ni prostě existuje místo. A až po delší době vám dojde, jak moc vám to usnadnilo rána. INDECO ostatně šatnu vnímá právě jako funkční a organizovaný prostor, nikoli jen jako soubor skříní. A v jejich showroomu v pražských Čakovicích je šatna součástí ukázkového bytu 4+kk, kde si lze prohlédnout řešení nábytku na míru v reálném interiéru.
Praktické osvětlení je u šatny velmi důležité. Zdroj: INDECO
Možná tedy při plánování domu stojí za to šatnu nevnímat jako místnost, která může počkat, až jestli rozpočet dovolí. Naopak. Její smysl spočívá právě v detailech, které se později těžko dohánějí. Protože dobře navržená šatna není místnost plná skříní. Je to místnost, ve které skříně konečně dávají smysl.
Zdroj info: Indeco