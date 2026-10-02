Zkusila jsem jeden den bez make-upu. Reakce okolí mě rozsekala

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Ráno to začalo nevinně. Budík, sprcha, káva. Stála jsem před zrcadlem a automaticky jsem sáhla po tužce na obočí. Pak jsem zaváhala. Ruka mi zůstala viset ve vzduchu a najednou jsem si uvědomila, jak dlouhý rituál to je. Každý den. Dvacet minut. Někdy víc.
Položila jsem tužku zpátky. Prostě tak. Bez velkého rozhodnutí. Jen jsem si řekla: dnes ne. Oblékla jsem se, vzala kabelku a vyšla ven. V tramvaji jsem si ještě jednou prohlédla obličej v odlesku okna. Vypadala jsem… normálně? Unavená? Vybledlá? Nevěděla jsem. Ale bylo pozdě cokoliv měnit.
První reakce přišla dřív, než jsem stihla pozdravit
Kolegyně Petra na mě koukla a zvedla obočí. „Jé, Lucko, nejsi nemocná?“ Usmála jsem se a řekla, že ne, že jsem se jen dneska nenalíčila. Petra přikývla, ale viděla jsem jí na tváři, že to nechápe. „Aha. No… hlavně že je ti dobře."
Za dvě hodiny se mě na to samé zeptaly další tři ženské. Vždycky stejně. Nejsi nemocná? Stalo se něco? Vypadáš unaveně. Začala jsem si připadat, jako bych chodila s cedulkou na čele. A přitom jsem se cítila úplně normálně. Možná líp než jindy, protože jsem ušetřila čas.
Odpoledne přišel Marek z účtárny. Postavil se ke mně u kávovaru a chvíli mlčel. Pak řekl: „Hele, takhle ti to sluší mnohem víc. Jsi taková přirozenější.“ Usmál se, jako by mi dělal kompliment. Ale já jsem měla pocit, jako by mi dal facku.
Co je na tom špatně, když vypadám přirozeně?
Stála jsem tam s hrnkem v ruce a nevěděla, co říct. Protože Marek to myslel dobře. Viděla jsem to. Ale zároveň mi tím řekl, že celých deset let, co mě zná, jsem vypadala… jak? Nepřirozeně? Falešně? A proč mi to nikdy neřekl? Proč to říká až teď?
Vrátila jsem se ke stolu a snažila se soustředit na práci. Ale nešlo to. V hlavě mi pořád zněla ta věta. Takhle ti to sluší víc. Jako by všechno, co jsem doteď dělala, bylo špatně. Jako bych se celou dobu maskovala. A přitom jsem se jen líčila. Jako miliony jiných žen. Každý den.
Večer jsem šla na schůzku s kamarádkou Veronikou. Pozdravila mě a hned se zarazila. „Ty vypadáš… jinak. Cos to udělala?“ Nic, řekla jsem. Jen jsem se dneska nelíčila. Veronika se na mě chvíli dívala a pak řekla: „Hmm. Vypadáš starší.“
Ta věta mě zasáhla víc, než jsem čekala
Veronika to nemyslela zle. Prostě to řekla. Jako fakt. Jako by komentovala počasí. Ale mně to přišlo jako rozsudek. Vypadáš starší. Protože nemáš na víčkách stíny a nepoužila jsi tvářenku. Protože nemáš nalíčené řasy. Protože tvůj obličej vypadá tak, jak vypadá.
Celý večer jsem se snažila dělat, že je všechno v pohodě. Ale nebyla jsem v pohodě. Cítila jsem se nahá. Vystavená. Jako bych chodila bez oblečení a všichni na to koukali a komentovali to. A nejhorší bylo, že jsem nevěděla, jestli mám být naštvaná, nebo smutná. Nebo jestli je problém ve mně.
Doma jsem si sedla na gauč a pustila si televizi. Ale nedívala jsem se. Přemýšlela jsem. Kolik let jsem se líčila proto, abych se líbila sobě? A kolik proto, abych splňovala nějakou normu? Aby se nikdo neptal, jestli mi není špatně. Aby nikdo neříkal, že vypadám unavená. Nebo stará.
Uvědomila jsem si, že můj obličej není můj
Je to divný pocit. Máš obličej, se kterým ses narodila. Ale někdy mezi dvacítkou a čtyřicítkou se z něj stane projekt. Něco, na čem musíš pracovat. Něco, co musíš udržovat. A když to neděláš, lidi si toho všimnou. A řeknou ti to. Protože si myslí, že mají právo.
Nikdo by nešel za mužem a neřekl mu: Dneska vypadáš unaveně, cos to udělal? Nikdo by mu neříkal, že zestárl, protože nemá nalíčené oči. Ale u žen je to normální. Dokonce očekávané. Máš vypadat svěže. Máš vypadat mladě. A když ne, tak se tě budou ptát proč.
Ten večer jsem se podívala do zrcadla. Dlouho. Viděla jsem vrásky u očí. Tmavé kruhy. Unavený pohled. A taky jsem viděla sebe. Bez filtrů. Bez vrstev. Poprvé po letech.
Druhý den jsem se zase nalíčila
Ne proto, že bych chtěla. Ale protože jsem nebyla připravená na další kolo otázek. Na další komentáře. Na další pohledy. Stála jsem u zrcadla a tahala tužku po víčku a cítila jsem se… poražená. Jako bych se vzdala něčeho, co jsem ani pořádně nezačala.
Ale něco se změnilo. Teď když se líčím, vidím to jinak. Vidím, kolik času to zabere. Kolik peněz. Kolik energie. A hlavně vidím, že to nedělám jen pro sebe. Dělám to taky proto, abych zapadla. Aby se mě nikdo neptal. Aby můj obličej nebyl tématem.
A to je přesně to, co mě štve. Ne, že se lidi ptali. Ale že ženský vzhled je něco, co se musí pořád rozebírat. Připomínat. Hodnotit. Jako by to byla veřejná záležitost. Jako bych dlužila světu určitý standard. A když ho nesplním, mám se za to zodpovídat.
pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce.
Zdroje článku: fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná