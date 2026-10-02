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Zkusila jsem jeden den bez make-upu. Reakce okolí mě rozsekala

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Dennívýzva
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Je mi přes čtyřicet a bez make-upu z domu neodcházím. Nebo jsem aspoň dosud neodcházela. Pak jsem se jednou ráno rozhodla, že to zkusím jinak. Jen tak. Žádný experiment, žádná revoluce. Nečekala jsem nic zásadního. Možná pár pohledů. Ale to, co následovalo, mě šokovalo víc než cokoliv za poslední roky.
Zkusila jsem jeden den bez make-upu. Reakce okolí mě rozsekala

Zkusila jsem jeden den bez make-upu. Reakce okolí mě rozsekala

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 15:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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