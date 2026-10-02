V Bostonu už Zachovi předvídají konec. Bruins buď podepíšou obří smlouvu, nebo Čecha vymění před uzávěrkou

Smlouva za 4,75 milionu dolarů a trh, který se změnil přes noc
Jenže právě tahle propast mezi aktuální cenou a tržní hodnotou dělá ze Zachovy situace příběh, který nemá jednoduché řešení. Generální manažer Don Sweeney v polovině září potvrdil, že komunikace o prodloužení probíhá a že Zacha je pro klub důležitý. Zároveň ale bostonská média, v čele s komentátorem Mikem Felgerem na NBC Sports Boston, otevřeně mluví o tom, že by Bruins měli „prodat vysoko“ a Zachu vyměnit. Obě strany mají argumenty. A obě strany mají pravdu.
Čísla, která mluví proti prodloužení
Zachova současná smlouva končí po této sezoně. Pokud se s Bostonem nedohodne, stane se neomezeně volným hráčem. A nová cena? Boston Globe v červnu odhadoval částku „nad 9 milionů dolarů ročně“ při delším kontraktu na šest a více let. To samo o sobě představuje téměř zdvojnásobení současného platu.
Pak ale přišel 29. září tržní šok. Toronto získalo Kirilla Marchenka z Columbusu a okamžitě mu nabídlo šestileté prodloužení za 75 milionů dolarů, tedy 12,5 milionu ročně. Marchenko není přímý srovnávací bod se Zachou, ale je to cenový reset celého trhu s produktivními útočníky. A každý reset posouvá laťku nahoru.
Pro Boston to znamená jednoduchý počet:
- Zacha dnes: 4,75 milionu dolarů AAV
- Veřejně doložený odhad nové smlouvy: nad 9 milionů ročně
- Marchenkův nový kontrakt: 12,5 milionu ročně
- Pastrňákova smlouva: 11,25 milionu ročně
Pokud by Zachova nová smlouva překročila 10 milionů, dostal by se v bostonském kontextu na dohled Pastrňákovi. A to je číslo, které musí Sweeneyho nutit k přemýšlení, kolik centrů za 7+ milionů si klub může dovolit.
Proč Boston není v pozici, kdy musí prodávat
Felgerův argument zní logicky: Zacha měl kariérní sezonu, jeho hodnota je na vrcholu, prodejte ho teď. Jenže tenhle rámec ignoruje několik věcí.
Za prvé, Zachova produkce nebyla náhodný výstřel. Jeho lajna s Viktorem Arvidssonem a Caseyem Mittelstadtem nastřílela při hře pět na pět 42 gólů, týmově nejvíc. Po olympijské pauze Zacha sám dal 15 branek ve 23 zápasech. Sweeney ho na jaře veřejně chválil jako hráče, který je „skvělý s pukem i bez něj“. To není jazyk generálního manažera, který plánuje výprodej.
Za druhé, sám Zacha v květnu řekl, že má Boston rád a rád by zůstal. V září pak potvrdil, že jednání nechává na agentovi a soustředí se na hokej. Žádné veřejné ultimátum, žádný tlak přes média.
Za třetí, Boston sice investoval do dalších centrů (Elias Lindholm s 7,75 milionu AAV od roku 2024, Fraser Minten s čerstvým sedmiletým kontraktem za 7,2 milionu od září 2026), ale to neznamená, že Zachu nepotřebuje. Spíš si systematicky pojišťuje post, který byl léta slabinou. Teprve pokud Lindholm s Mintenem v průběhu sezony potvrdí, že střed útoku funguje i bez Zachy, vznikne reálný prostor pro úvahu o výměně.
Pět měsíců na rozhodnutí
Uzávěrka přestupů pro sezonu 2026/27 je podle dostupných informací stanovena na 1. března 2027. To dává Bostonu zhruba pět měsíců na to, aby se rozhodl. Scénáře jsou v zásadě tři.
Prodloužení před uzávěrkou. Obě strany se dohodnou na dlouhodobém kontraktu. Zacha zůstává v Bostonu, ale klub musí akceptovat cenu výrazně nad 9 milionů ročně. Tohle je oficiálně preferovaná varianta.
Výměna před 1. březnem. Pokud se čísla nepřiblíží, Boston může Zachu vyměnit jako hráče s končící smlouvou. Návratová hodnota by v takovém případě byla nižší než u hráče s dlouhodobě zajištěnou budoucností, realisticky útočník připravený na NHL plus volba v draftu nebo prospekt, ne velký obchod.
Nečinnost a odchod jako volný hráč. Nejhorší varianta pro Boston. Zacha odejde v létě 2027 zadarmo. Tohle je scénář, kterému se Sweeney bude chtít za každou cenu vyhnout.
Co to znamená pro českého hokejistu, kterému Boston „otočil kariéru“
Zacha sám to v květnu pojmenoval přesně: Boston mu otočil kariéru správným směrem. Z hráče, který v New Jersey nikdy nenaplnil potenciál šestky draftu, se stal třicetibránkový centr s rolí v přesilovce a stabilním místem v top-6. Případný přestup by tohle mohl ohrozit. Pokud by nová adresa znamenala návrat na křídlo nebo menší minutáž, pro kariéru by to bylo riziko, ne posun.
Pro českou reprezentaci je klíčové, aby Zacha zůstal v roli, ve které vyrostl. Samotný přestup by národní tým automaticky neoslabil, rozhodující budou minuty, pozice a sebevědomí hráče, který se konečně naučil hrát na úrovni, kterou od něj čekali už v osmnácti.
Boston Zachu nechce pustit. Zacha chce zůstat. Jediné, co stojí mezi nimi, je číslo na papíře, a trh, který se právě přepsal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka