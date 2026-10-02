Přidejte do ranní kávy tyto dvě přísady a kila půjdou dolů bleskem

Když se běžný nápoj změní v tajnou zbraň
Metabolismus potřebuje po probuzení pořádný impulz. Černá káva ho dokáže nastartovat a podpořit kardiovaskulární systém. Jenže málokdo tuší, že stačí do šálku přidat dva běžné pomocníky z kuchyně a efekt se znásobí. Žádné drahé doplňky stravy ani speciální přípravky – postačí syrový med od včelaře a kvalitní skořice.
Na rozdíl od tukožroutské polévky, kterou po týdnu nemůžete ani vidět, tenhle nápoj si vychutnáte každé ráno s chutí. A přitom vám pomůže shodit několik kil, aniž byste museli drasticky měnit jídelníček.
Proč právě skořice a med fungují jako tým
Skořice má schopnost urychlit metabolismus a snížit hladinu cukru v krvi. Díky tomu déle vydržíte nasycení a tělo neprahne po sladkostech. Její antioxidační a protizánětlivé účinky jsou známé už po staletí. Jenže teprve v kombinaci s medem se projeví naplno.
Med není jen sladidlo. Obsahuje železo, draslík, fosfor, zinek, vápník, kyselinu listovou, niacin, riboflavin i vitamíny C a B6. Tyto látky zvyšují hladinu dobrého HDL cholesterolu a pomáhají tělu efektivněji spalovat tuky. Zároveň podporují imunitu a léčí kardiovaskulární systém. Klíčové ale je vybrat syrový, nepasterizovaný med – ideálně přímo od včelaře nebo v biokvalitě. Průmyslově zpracovaný med z supermarketu přichází o většinu účinných enzymů.
Jak si tukožroutskou kávu správně připravit
Recept je jednoduchý, ale záleží na detailech. Nejprve si uvařte černou kávu – raději ne rozpustnou. Jednu kávovou lžičku mleté skořice zalijte 200 ml horké kávy, přikryjte šálek a nechte pár minut louhovat. Až nápoj vychladne na teplotu kolem 40 °C, přidejte dvě kávové lžičky medu. Vyšší teplota by zničila cenné enzymy a termolabilní látky, které medu dávají léčivou sílu.
Kávu můžete pít nejen ráno, ale i večer – pokud nepatříte mezi lidi, které kofein připraví o spánek. Efekt uvidíte už po týdnu pravidelného pití. Samozřejmě za předpokladu, že během dne zařadíte alespoň základní pohyb a omezíte sladkosti a slazené limonády.
Alternativou je připravit si zásobu skořicovo-medové směsi dopředu. Smíchejte jednu čajovou lžičku medu s půl lžičkou mleté skořice. Mletou skořici zalijte šálkem vody, přiveďte k varu, nechte několik minut probublávat a pak přirozeně vychladnout. Do vlažné tekutiny vmíchejte med. Hotovou směs si rozdělte na dávky a přidávejte ji do kávy podle potřeby.
Na čem záleží: Výběr správné skořice
Ne každá skořice je stejná. Pro pravidelné užívání volte cejlonskou skořici (Cinnamomum verum). Levnější čínská skořice typu Cassia obsahuje vysoké množství kumarinu, který při dlouhodobém příjmu zatěžuje játra. Cejlonská varianta je šetrnější a zároveň chuťově jemnější.
Tukožroutská káva je ideální způsob, jak nastartovat jarní proměnu. Bez drastických diet, bez hladovění – jen s chytrým využitím toho, co příroda nabízí.
Zdroje článku: timesofindia.indiatimes.com, dioro.com, healthline.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková