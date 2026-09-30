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Zavařovací sklenice nemusí správně těsnit. Jak to poznat dřív, než je uložíte

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Po zavaření se může zdát, že stačí sklenice nechat vychladnout a uklidit je do spíže. Ještě předtím je ale dobré zkontrolovat, zda všechna víčka skutečně správně těsní. Občas se totiž stane, že se pod některým z nich nevytvoří dostatečný podtlak, případně uzávěr povolí až později během skladování. Ne vždy je přitom problém patrný na první pohled. […]
Zavařovací sklenice nemusí správně těsnit. Jak to poznat dřív, než je uložíte

Zavařovací sklenice nemusí správně těsnit. Jak to poznat dřív, než je uložíte

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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