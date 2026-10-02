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Utajovaný lázeňský klenot na severu Čech: Hradí ho pojišťovna, ale většina pacientů o něm nemá ani tušení

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Lázně Libverda v podhůří Jizerských hor staví svou léčbu na studené uhličité kyselce, která pomáhá kardiakům, diabetikům i pacientům po onkologické léčbě, a přitom o nich většina Čechů nikdy neslyšela.
Utajovaný lázeňský klenot na severu Čech: Hradí ho pojišťovna, ale většina pacientů o něm nemá ani tušení

Utajovaný lázeňský klenot na severu Čech: Hradí ho pojišťovna, ale většina pacientů o něm nemá ani tušení

Zdroj: Foto: Barocco / Creative Commons / CC0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:00

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