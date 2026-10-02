Utajovaný lázeňský klenot na severu Čech: Hradí ho pojišťovna, ale většina pacientů o něm nemá ani tušení

Albrecht z Valdštejna si podle Národního památkového ústavu nechával zdejší léčivou vodu dovážet až na bojiště. Franz Kafka tu hledal klid. A přesto dnes řada lidí, kteří by z libverdských pramenů mohli těžit nejvíc, o tomto severočeském resortu vůbec netuší. Přitom jde o oficiálního poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se souhlasem ministerstva zdravotnictví, který kombinuje pojišťovnou hrazené pobyty s komerčními programy, a to vše v kulisách jednoho z nejklidnějších lázeňských míst v zemi.
Studená voda, teplá koupel: proč hydrogeologická klasifikace mate laiky
Označení „studená uhličitá minerální voda“ vyvolává představu ledového ponoru. Realita procedury vypadá jinak. Libverdský pramen má na výstupu z vrtu teplotu 11,4 °C a jeho oficiální klasifikace zní: přírodní, studená, středně mineralizovaná, uhličitá, hypotonická voda typu HCO₃–Mg,Ca. Slovo „studená“ popisuje geologický charakter zdroje: voda nevyvěrá z hloubky rozehřátá zemským teplem jako karlovarské Vřídlo se svými 73,4 °C. Pro vanové koupele ji lázně technicky ohřívají na přibližně 35 °C, tedy na teplotu příjemnou a fyziologicky šetrnou.
Právě v tom spočívá klíčový rozdíl oproti západočeským termálním centrům. Karlovy Vary staví na horké termální vodě a pitné kúře zaměřené především na trávicí trakt a metabolické poruchy. Mariánské Lázně disponují přes sto prameny v okolí a kolem čtyřiceti přímo ve městě, s mimořádně pestrou chemickou skladbou a širokým spektrem indikací od urologie po kožní onemocnění. Libverda oproti tomu pracuje se třemi hlavními vrty (Nová Marie o vydatnosti 15 litrů za minutu, Nový Kristián s 30 litry a Eduard s 18 litry) a soustředí se na jednu věc: cévní a oběhový efekt oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě. V objektu uhličitých koupelí stojí sedmnáct van a další dvě rehabilitační vany v Hotelu Nový Dům. Uhličitá koupel tu představuje provozní základ, nikoli marketingový doplněk.
Jak CO₂ z koupele ovlivňuje cévy, srdce i prokrvení tkání
Mechanismus působení libverdské vody popsala řada odborných prací. Oxid uhličitý se při koupeli vstřebává přes kůži do podkožních kapilár, kde vyvolává vazodilataci, tedy rozšíření cév. Výsledkem je zlepšená mikrocirkulace, pokles periferního cévního odporu a lepší prokrvení tkání. Studie publikovaná v databázi
PubMed Central ukázala, že voda nasycená CO₂ o teplotě 38 °C dosáhne srovnatelného kožního prokrvení jako obyčejná voda až kolem 43 °C. Jinými slovy: uhličitá koupel dodá cévám podobný impulz při výrazně nižší tepelné zátěži organismu.
Pro kardiaky a diabetiky je to zásadní výhoda. Samotné ponoření do vody mění srdeční preload, tepový objem i periferní odpor, a čím vyšší teplota, tím větší hemodynamický stres. Libverdský model drží procedurální teplotu kolem 35 °C a léčebný účinek přenechává rozpuštěnému plynu. Experimentální práce navíc naznačují souvislost s endoteliální funkcí a signalizací přes oxid dusnatý (NO/eNOS), což otevírá prostor pro další výzkum dlouhodobého vlivu na cévní stěnu.
VIDEO Kardiorehabilitace a postonkologická péče: co přesně pacienty v Libverdě čeká
Indikační seznam lázní pokrývá široké spektrum oběhových diagnóz: ischemickou chorobu srdeční, stavy po infarktu myokardu, hypertenzi II. až III. stupně, onemocnění tepen končetin, pooperační rehabilitaci po kardiochirurgii i po koronární angioplastice. Vzorový kardiologický týden zahrnuje lékařské vyšetření, čtyři uhličité koupele, dvě skupinová kardio cvičení, tři individuální tréninky na přístrojích, elektroléčbu, vodoléčbu, masáže a doplňkové procedury typu oxygenoterapie či rašelinového obkladu. Celková délka pobytu se pohybuje mezi dvěma a čtyřmi týdny.
Postonkologický program cílí na pacienty po ukončené komplexní protinádorové léčbě, obvykle do dvanácti měsíců od jejího skončení, s doporučením specialisty a potvrzením, že pacient nemá známky recidivy ani diseminace. Rehabilitace zahrnuje uhličité koupele se suchým zábalem, individuální i skupinové cvičení, pohyb v bazénu, částečné masáže, Kneippovy šlapací lázně a vodoléčebné procedury. Délka péče činí zpravidla dva až tři týdny. Důležité upřesnění: jde o rehabilitační a podpůrnou péči zaměřenou na obnovu kondice, psychické pohody a tělesných funkcí. Žádný ze zdrojů nedokládá protinádorový účinek na aktivní malignitu.
Proč Libverda zůstává ve stínu západočeských lázeňských velikánů
Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně: tato trojice dominuje české lázeňské mapě díky staletím mezinárodní prestiže, architektonické monumentalitě a masivnímu turistickému provozu. Libverda stojí mimo tuto osu. Znalecký posudek ji charakterizuje jako „malé, klidné lázně“ se 116 zaměstnanci a regionálním dosahem v severovýchodních Čechách. V českém srovnání kardiologických lázní jsou Poděbrady čitelnějším specialistou na srdce; v onkologické rehabilitaci figurují i Lázně Kynžvart, byť s odlišným profilem zaměřeným výrazněji na dětské pacienty.
Jenže právě ta komornost může být terapeutickou předností. Menší provoz, nižší hluk, absence davového lázeňského turismu: to jsou podmínky, které kardiorehabilitační i postonkologický pacient ocení víc než kolonádu plnou selfie tyčí. A kdo po procedurách zatouží po pohybu, najde za hranicí lázeňského parku Singltrek pod Smrkem s téměř osmdesáti kilometry cyklistických tras a síť turistických stezek v Jizerských horách.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková