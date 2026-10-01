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Víc než jen barva: Jak vybrat správný nátěr na fasádu

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Při renovaci fasády neomezujte svůj výběr jen na barevnost. Mnohem důležitější je, jak se nátěr osvědčí v boji se škodlivými mikroorganismy, deštěm, mrazem nebo slunečním zářením. Akrylátové, silikonové i silikátové nátěry se chovají různě – rozdíl v jejich životnosti může činit i několik let. Jaký typ fasádní barvy zvolit, prozradí Radek Kříž, technický poradce značky Primalex. Která je […]
Víc než jen barva: Jak vybrat správný nátěr na fasádu

Víc než jen barva: Jak vybrat správný nátěr na fasádu

Zdroj: Primalex
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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