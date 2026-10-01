Víc než jen barva: Jak vybrat správný nátěr na fasádu

Při renovaci fasády neomezujte svůj výběr jen na barevnost. Mnohem důležitější je, jak se nátěr osvědčí v boji se škodlivými mikroorganismy, deštěm, mrazem nebo slunečním zářením. Akrylátové, silikonové i silikátové nátěry se chovají různě – rozdíl v jejich životnosti může činit i několik let. Jaký typ fasádní barvy zvolit, prozradí Radek Kříž, technický poradce značky Primalex.
Zdroj: Primalex Která je ta pravá?
„Neexistuje jedna nejlepší fasádní barva. Hledejte raději nátěr vhodný pro konkrétní stavbu a podmínky, kterým je vystavena. U starších domů bude například zásadní vysoká paropropustnost nátěru. Pro fasádu ve vlhké lokalitě ale může být hlavním kritériem odolnost vůči biologickému napadení, pro dům u frekventované silnice zase velká odolnost proti vlhkosti a ochrana před znečištěním. Podle toho, co od nátěru očekáváte, máte na výběr ze tří základních kategorií – akrylátový, silikonový nebo silikátový. Teprve pak přichází na řadu volba odstínu,“ vysvětluje Radek Kříž. Zdroj: Primalex Barva, která vydrží
Chcete, aby si fasáda zachovala svůj odstín co nejdéle? Pak zvolte akrylátovou fasádní barvu
Primalex Acryl, která se vyznačuje mimořádnou odolností vůči UV záření. Navíc na podklad spolehlivě přilne, výborně kryje a vytváří elegantně matný povrch, který je prodyšný a zároveň brání pronikání vody. Barva je určena pro nové i renovační venkovní nátěry všech typů minerálních, silikonových, silikátových i disperzních fasád.
„Akrylátové fasádní barvy jsou nejrozšířenější, protože jsou univerzální a cenově dostupné. Nehodí se ale například na nedostatečně izolované objekty. V takovém případě bych dal přednost silikonovým nebo silikátovým nátěrům,“ vysvětluje Radek Kříž.
NÁŠ TIP: Věděli jste, že všechny odstíny fasádních barev nestárnou stejně? Nejvyšší barevnou stálost vykazují zpravidla světlé a přírodní odstíny. Naopak některé velmi syté barvy, jako je žlutá, oranžová, modrá nebo fialová, mohou být k postupnému blednutí náchylnější.
Zdroj: Primalex Samočistitelná fasáda není sci-fi
Na novostavby i rekonstruované domy, které se nacházejí v exponovaných polohách a jsou tak více vystaveny dešti, větru či vyššímu znečištění, se vyplatí použít fasádní barvu s vysokým podílem silikonu.
Primalex Silicone vyniká svou odolností vůči povětrnostním vlivům včetně kyselých dešťů, odpuzuje vodu a zároveň umožňuje průchod vodním parám. Fasádu také chrání před růstem řas a plísní. Navíc má samočisticí efekt – déšť nečistoty z povrchu jednoduše spláchne. Zdroj: Primalex Ideální pro historické budovy
Velmi vysokou paropropustnost nabízí nátěr
Primalex Sol-silicate, fasádní barva na bázi křemičité soli a draselného vodního skla. „ Díky nanotechnologii na bázi oxidu křemičitého je vhodná nejen pro renovaci minerálních podkladů, ale i starých disperzních nátěrů. Je tak ideální volbou i pro rekonstrukce historických budov. Nátěr vytváří vysoce vodoodpudivý povrch a chrání fasádu před nepříznivými povětrnostními vlivy. Přitom si dlouhodobě zachovává barevnou stálost a odolává zašpinění,“ doplňuje Radek Kříž.
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