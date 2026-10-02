BeBe roláda bez pečení: Osvědčený recept na pruhovaný moučník s kokosovým kabátkem

Známé BeBE sušenky už skončily v kdejakém domácím moučníku, ale k téhle roládě sednou opravdu dobře. Nejlépe, když se vezmou světlé i kakaové. Patří mezi starší nepečené dezerty, u kterých není potřeba nic zvláštního: pár obyčejných surovin, trochu klidu při skládání a pak už hlavně lednice. Světlé a tmavé sušenky po rozkrojení udělají pěkné pruhy, pudinkovo-máslový krém je zase nechá do druhého dne změknout přesně tak, jak mají.
Příprava není složitá, přitom na talíři vypadá úhledně a čistě. Podobné
nepečené moučníky se doma dělají roky, někde jako střecha, jinde spíš na řezy. Já se pořád vracím k verzi obalené v . Dobře se krájí a když se vezme nožem šikmo přes roh, ze sušenek se objeví taková jednoduchá mozaika. kokosu
Moje poznámka z kuchyně: Krému dejte raději dost. Sušenky díky němu změknou stejnoměrně a roláda pak není suchá ani uprostřed. Proč BeBe roláda funguje i bez pečení
U nepečených dezertů z
máslových sušenek rozhoduje hlavně čas. Na začátku jsou sušenky pevné, dobře se s nimi manipuluje a celý tvar se při skládání nerozpadá pod rukama. Po pár hodinách v chladu ale začnou nasávat vlhkost z krému a postupně se promění v měkký korpus. U BeBe rolády je rozdíl nejvíc znát po 24 hodinách odležení. Tehdy už to nejsou křupavé sušenky slepené krémem, ale kompaktní moučník, který jde hezky nakrájet. Recept na domácí nepečenou BeBe roládu
Doba přípravy: 30 minut Doba odležení: minimálně 24 hodin Počet porcí: přibližně 10 až 12 plátků Ingredience, které budeme potřebovat
Roláda: 2 balení světlých BeBe sušenek 2 balení kakaových BeBe sušenek 80 g strouhaného kokosu na obalení
Pudinkovo-máslový krém: 500 ml mléka 1 balení vanilkového pudinku 3 lžíce krupicového cukru 200 g změklého másla 120 g moučkového cukru 1 lžička vanilkového extraktu nebo vanilkového cukru Postup přípravy nepečené rolády z BeBe sušenek
1. Začněte pudinkem. V menší části mléka rozmíchejte pudinkový prášek. Zbytek mléka zahřejte s krupicovým cukrem a potom vše svařte do hustého pudinku. Na povrch přitiskněte fólii, aby se neutvořil škraloup, a nechte ho úplně vychladnout.
2. Do větší mísy dejte změklé máslo, moučkový cukr a vanilku. Vyšlehejte je do světlejší pěny. Pak po lžících přidávejte vychladlý pudink a šlehejte tak dlouho, až vznikne hladký krém, který půjde dobře roztírat.
3. Na pracovní plochu rozložte potravinovou fólii. Vedle si připravte světlé a kakaové BeBe sušenky, ať při skládání nemusíte pořád sahat do skříňky nebo hledat otevřený balíček.
4. Každou sušenku potřete z jedné strany tenčí vrstvou krému a slepujte je k sobě střídavě, jednu světlou, jednu kakaovou. Postupně vznikne delší blok z postavených sušenek, vlastně takový úzký hranol. Foto: Cooky.cz, Sušenky slepujeme k sobě střídavě tmavou a světlou.
5. Jakmile spotřebujete všechny sušenky, případně když už má roláda délku vhodnou pro váš tác, potřete celý povrch zbylým krémem. Pečlivější buďte hlavně u krajů a spojů. Kde zůstane krému málo, tam může být moučník později sušší.
6. Povrch posypte strouhaným kokosem, případně v něm roládu opatrně obalte. Kokos se na krém chytá rychle a udělá jednoduchý, ale pěkný kabátek. Foto: Cooky.cz, Povrch rolády potřeme krémem a obalíme kokosem.
7. Roládu zabalte pomocí fólie, zlehka ji stáhněte, aby držela tvar, a uložte do lednice. Potřebuje alespoň 24 hodin. Sušenky během té doby natáhnou vlhkost a moučník se potom při krájení nebude drolit ani rozpadat.
8. Druhý den roládu vybalte a krájejte ji šikmo přes roh. Teprve tak dobře vynikne pruhovaný vzor ze světlých a kakaových sušenek. Podávejte ji vychlazenou, ke kávě nebo jen jako víkendový moučník. V lednici vydrží přibližně 2 až 3 dny. Tipy hospodyňky a pár rad na závěr Když je krém příliš tuhý, krátce ho prošlehejte. Pokud naopak povolí víc, než by měl, dejte ho asi na deset minut do lednice a pak pokračujte. Na obalení úplně stačí samotný kokos. Někdy do něj ale přimíchám lžíci jemného kakaa, povrch pak působí o něco výrazněji. Roládu krájejte tenkým nožem a mezi řezy ho otírejte. Plátky budou čistší a vzor ze sušenek lépe vystoupí. Když má roláda vypadat slavnostněji, dávám na sušenky nejdřív jen slabší vrstvu krému, doprostřed pak přidám trochu hustšího krému navíc a až potom obmazávám celý povrch. Po rozkrojení je střed plnější a řez působí hezčeji.
Tvarohovo-pudinkové řezy s jemným krémem: Vláčný moučník, který se doslova rozplývá na jazyku
Margot bábovka plná kokosových kousků a vonící po rumu
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková