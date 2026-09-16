Čím ohřívat vodu? Je lepší průtokový ohřívač, nebo bojler?

Čím ohřívat vodu? Bojler, nebo průtokový ohřívač? Možná také právě stojíte před touto otázkou. Která varianta je lepší? Obojí má své výhody i nevýhody a nedá se jednoznačně říct, co byste si měli vybrat. Musíte zhodnotit své potřeby, velikost rodiny i finanční možnosti. Jak na to?
Průtokový ohřívač nebo bojler mohou být připojené také k plynovému kotli. Zdroj: Vaillant Čím ohřívat vodu? K jakému účelu ohřívač vody potřebujete?
Před pořízením konkrétního druhu zařízení zhodnoťte, k jakému účelu jej potřebujete. Některé obytné jednotky mají více obytných částí s odlišnými nároky na přívod vody. V koupelně spotřebujete víc vody než v kuchyni. Jaký objem potřebuje právě vaše rodina? Může vás inspirovat následující výpočet: objem bojleru=(počet osob žijící v domácnosti x denní spotřeba vody): 2.
V průměru spotřebují:
1-2 dospělí 80 litrů 2 dospělí + 1-2 děti 120 litrů 2 dospělí + 2-3 děti 150 litrů 2-3 dospělí + 2-3 děti 200 litrů Průtokové ohřívače vybírejte do menší rodiny
Průtokový ohřívač funguje tak, že ohřívá právě protékající vodu. Nedohřívá ji stabilně, jako to dělá bojler. Sepne vždy jen ve chvíli, kdy vodu pouštíte. Výhodou tohoto procesu je, že hodně výrazně uspoříte prostor a často se využívá v menších bytech, kde není místo proto, aby se tam připevnil velký bojler. Nejčastěji se umístí v místě, kde je voda potřebná. Tedy u vany, umyvadla a dřezu. Oblíbencem je hlavně na chatách a chalupách.
Nevýhodou těchto ohřívačů je to, že potřebujete odpovídající rozvody nízkého napětí, aby vám mohl fungovat. Problémem může být i nestabilní teplota vody se špatnou regulací, protože voda se ohřívá velkým množstvím tepla nárazově. Určitě si to umíte představit. Nejdříve dlouhou dobu čekáte, než přestane téct voda studená a začne teplá, pak je zase hodně vařicí a musíte regulovat teplotu. Myslete na to, že ohřívač musí mít svůj jistič a nebere si právě málo elektřiny. Vodu si navíc nemůžete předehřát do zásoby v nízkém tarifu. Proto se na větší objemy příliš nevyplatí. Co se dá označit také za negativum, je to, že čím víc je ohřívač vzdálený od odběrného místa, tím větší problém s regulací vody vzniká. I když u moderních přístrojů už to není tak intenzivní. Přesto vám stále dost vody proteče doslova rukama, než ji nastavíte do nějaké stabilní teploty.
Mnoho lidí nedá dopustit na průtokový ohřívač napojený na plyn. Tomu tedy musíte zajistit odvod spalin, ale často vyjde levněji než elektřina. Odpadá potřeba vlastního jističe, a jakmile zapnete kohoutek, okamžitě se kotel sepne a začne ohřívat. Přesto musíte nějakou dobu na teplou vodu čekat, a čím putuje dál, tím delší doba to je.
Pro koho se hodí průtokové ohřívače?
Velká rodina by z něj asi příliš nadšená nebyla. Hodí se do menších domácností s jedním až třemi členy a ideálně bez dětí. Dávají se často do pronájmů, podnájmů nebo na již zmíněná rekreační zařízení. Také v místech, kde nechcete dělat velké stavební zásahy.
Je pro vás vhodnější bojler?
Bojler neboli kotel se zásobníkem si vodu dohřívá průběžně, takže nemá tak vysoké nároky na okamžitý příkon. Také se nestává, že byste příliš dlouho čekali na teplou vodu nebo vám došla. Lépe zvládne hospodařit i s případnou spotřebou plynu. Zapíná se tehdy, když voda v zásobníku klesne pod nějakou mez a dohřeje se rovnou na celý zásobník, zároveň dochází k doplňování studené vody z vodovodního potrubí. Lépe se u něj reguluje voda. Aby byl provoz co nejekonomičtější, je ideální nastavení 55°C. Takový zásobník je nejlepší pro domácnosti s více členy a více odbornými místy.
Zdroj: Vaillant
Ohřívání vody je zároveň i nevýhodou bojlerů. Ohřev probíhá pomalu a někdy dokonce jen v omezených časech. Když se večer všichni umývají, může voda dojít a vy si na další teplou nějakou dobu počkáte. Příkon elektrického bojleru na 200 litrů se většinou pohybuje kolem 2 kW. Nepotřebujete tedy silnou el. přípojku. Vzhledem k tomu, že udrží dlouho teplotu ohřáté vody (díky vrstvě tepelné izolace), dá se na ohřev využít i čas noci za nižší cenu. Když vypadne energie, zůstane vám teplá voda na dost dlouho. U průtokového ohřívače si budete muset vystačit se studenou.
Někoho může odradit vyšší částka za pořízení bojleru a nutnost zajistit místo k jeho umístění. Když bude příliš daleko, také si musíte na teplou vodu chvíli počkat. Vždy je lepší mít umístěný zásobník blíž, ať vám zbytečně neodtéká studená voda. Samozřejmostí je i dobrá izolace teplovodního potrubí. Hodně důležitý je také správný výběr objemu. Protože když zvolíte příliš malý ve snaze ušetřit, nemusí pro potřeby vaší rodiny stačit. Zhodnoťte i to, zda se nechystáte v blízké době mít děti, sestěhovat se apod.
Chytré bojlery? Jak fungují?
Moderní doba znamená, že i ohřívače vody získávají nové funkce. Například inteligentní režim, kdy se váš přístroj naučí, kdy potřebujete nejvíc vody a přizpůsobí ohřev na tu dobu. Tím ušetříte poměrně dost nákladů na ohřev. Dražší modely lze ovládat i pomocí aplikace apod. S plynovými bojlery můžete také ušetřit. Uvádí se, že kolem 20 %. Ohřívač je připevněný k plynovému kotli, ale může fungovat i u kotle na tuhé palivo nebo být připojený k solárním systémům.
Některá zařízení schováte i pod umyvadlo
Nemáte dostatek místa? Existuje ohřívače s objemem kolem pěti až patnácti litry vody. Voda se v nich ohřívá rychleji a zároveň si drží stabilní teplotu. Můžete je umístit pod kuchyňský dřez či umyvadlo, aniž by vám někde překážely. Je to vhodné řešení do malých bytů nebo pro menší rodiny.
Tip: Hledáte nějaký vhodný kompromis? Podívejte se na kotle s vestavěným zásobníkem, které se zavěšují hlavně na zeď, nejsou příliš velké nebo ne o moc větší než běžné kotle bez zásobníku a pod opláštěním mají nádrž s určitým objemem. Ta pokryje menší spotřebu na mytí rukou, čištění zubů apod. Když potřebujete více teplé vody, sepne se do průtokového režimu a vy v podstatě nezaznamenáte rozdíl. Co si vybrat?
Odpověď jste možná našli už během čtení, ale lehké shrnutí určitě neuškodí. Průtokový ohřívač je vhodný do menších domácností, které nemají přílišnou spotřebu vody. Není nutné dělat velké stavební zásahy, potřebuje většinou silnější elektrickou přípojku nebo plyn a odvod spalin. Jsou obvykle levnější než bojlery a dohřejí vodu vždy, když ji potřebujete.
Bojler udržuje stabilní teplotu vody, což umožňuje ušetřit na provozu. Lze také využívat levnější proud a ohřívače vody pro rodinu nejsou nejlevnější, přesto se dají sehnat dostupné modely. Musíte ovšem počítat i se stavebními zásahy a místem.
Zdroje info: thermona.cz, ekolist.cz, viessmann.cz, vaillant.cz