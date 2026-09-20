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Zelená rajčata nemusí přijít nazmar. Mnohá ještě dozrají

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Zatímco některé plody se při několika teplých dnech ještě bez problémů vybarví, jiné zůstávají zelené a s každou chladnější nocí přibývá otázka, co s nimi. Sklidit je, nebo je ještě nechat na rostlině? Přenést domů na parapet, zavřít do krabice s banánem, nebo se smířit s tím, že už nedozrají? Rozhodovat jen podle barvy by byla škoda.
Máte hodně rajčat? Rozdělte je podle stupně zralosti. Plody, které už začínají světlat nebo se vybarvovat, nechte při pokojové teplotě dojít jako první. Úplně zelené, ale plně dorostlé kusy můžete nechat dozrávat pomaleji. Prakticky si tím můžete zářijovo

Máte hodně rajčat? Rozdělte je podle stupně zralosti. Plody, které už začínají světlat nebo se vybarvovat, nechte při pokojové teplotě dojít jako první. Úplně zelené, ale plně dorostlé kusy můžete nechat dozrávat pomaleji. Prakticky si tím můžete zářijovo

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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