Nová zelená úsporám 2026: Co dnes stát financuje a pro koho jsou dotace

Nová zelená úsporám se v roce 2026 výrazně mění. Program, který si veřejnost dlouhodobě spojuje především s dotacemi na zateplení, fotovoltaiku nebo výměnu topení, nově stojí na dvou odlišných pilířích. Zranitelné domácnosti mohou získat přímou dotaci, zatímco ostatní vlastníci rodinných a bytových domů mohou využít bezúročný úvěr. Stát přitom nově klade větší důraz také na plánování celé renovace a na odborné energetické poradenství.
Nová podoba programu byla otevřena 25. června 2026. Žádosti lze podávat do 31. října 2029, případně do vyčerpání dostupné alokace. Aktuální pravidla je přitom nutné vždy posuzovat podle znění platného v době podání konkrétní žádosti.
Dotace zůstávají, ale už nejsou pro všechny
Nejdůležitější změnou je způsob financování. Pro běžné domácnosti skončil model vysokých přímých dotací jako hlavní cesta podpory. Místo toho mohou využít bezúročný úvěr, který poskytne zapojená banka nebo stavební spořitelna. Státní fond životního prostředí za schválený projekt kompenzuje úroky a poplatky spojené s úvěrem, takže domácnost splácí samotnou vypůjčenou částku. O tom, zda banka úvěr skutečně poskytne a v jaké výši, ale rozhoduje banka podle posouzení úvěruschopnosti žadatele.
Přímá dotace zůstala v programu Nová zelená úsporám Light, který je určen domácnostem s nižšími příjmy a seniorům, respektive domácnostem splňujícím přesně stanovené podmínky. U rodinných domů může dotace dosáhnout celkem až 400 tisíc korun. Na zateplení, včetně některých souvisejících opatření, lze získat až 250 tisíc korun a dalších až 150 tisíc korun je určeno například na podporované zdroje tepla, úsporný ohřev vody nebo malou fotovoltaickou elektrárnu.
Zdroj: Viessmann Kdo může získat dotaci NZÚ Light
Podmínky NZÚ Light nejsou založeny pouze na tom, že domácnost má nízký příjem. Žadatel musí být například vlastníkem rodinného domu nebo trvale obývané rekreační stavby a domácnost může vlastnit nejvýše dvě nemovitosti určené k bydlení.
Současná pravidla dále rozlišují několik situací. Nárok mohou mít domácnosti, kterým byla přiznána dávka státní sociální pomoci. U dalších nízkopříjmových domácností musí jít o energeticky neúsporný dům zařazený do třídy E, F nebo G a současně musí být splněna stanovená příjmová podmínka. Odlišná hranice se například uplatňuje u domácností, jejichž členové pobírají starobní nebo invalidní důchod třetího stupně.
Pro zájemce je proto důležité, že nárok nejde spolehlivě určit pouze podle jednoho údaje, například podle výše důchodu. Program pracuje s kombinací příjmových a majetkových podmínek a v některých případech také s energetickou náročností domu.
Výhodou NZÚ Light je přitom poměrně praktický způsob čerpání. Po schválení žádosti je dotace vyplacena zálohově předem, takže domácnost nemusí celou podporovanou renovaci nejprve financovat z vlastních prostředků.
Zdroj: Vaillant Běžné domácnosti mohou využít bezúročný úvěr
Pro ostatní vlastníky rodinných a bytových domů je hlavním nástrojem NZÚ Bezúročný úvěr. U rodinného domu lze získat bezúročný úvěr až do výše 750 tisíc korun na dílčí renovaci a až 2 milionů korun na komplexní renovaci. U bytových domů činí podpora až 250 tisíc korun na byt u dílčí renovace a až 750 tisíc korun na byt u komplexní renovace. Neznamená to však, že každý žadatel automaticky dostane maximální částku. Výše úvěru se odvíjí od konkrétních podporovaných opatření a jejich rozsahu. U jednotlivých oblastí podpory navíc mohou existovat vlastní limity. Například u rodinného domu je maximální úvěr na fotovoltaiku 400 tisíc korun, přestože celkový limit pro dílčí renovaci je vyšší.
Minimální výše úvěru pro podání žádosti je podle aktuálních pokynů 100 tisíc korun. Celkový zvýhodněný úvěr na jednu podporovanou nemovitost může u rodinného domu dosáhnout maximálně 2 milionů korun.
Co může bezúročný úvěr financovat
Podpora není určena jen na jednu technologii. Financovat lze například zateplení, výměnu oken a vchodových dveří, stínicí techniku, výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku a další zdroje obnovitelné energie. Podporované je také řízené větrání s rekuperací, úsporný ohřev vody nebo využití tepla z odpadní vody. V kombinaci s hlavními energetickými opatřeními lze podpořit také zelenou střechu a systémy pro využití srážkové či šedé vody. Důležité je, že program rozlišuje mezi dílčí a komplexní renovací. U dílčích opatření je podkladem zejména renovační pas, zatímco u komplexní renovace se vyžaduje průkaz energetické náročnosti budovy a projektová dokumentace podle konkrétního projektu.
Renovační pas má zabránit špatnému pořadí investic
Právě renovační pas je jednou z významných novinek nové etapy programu. Nejde o další dotační formulář, ale o plán renovace domu. Má popsat jeho současný stav, navrhnout vhodná opatření a určit, jak mají na sebe jednotlivé kroky navazovat. Smyslem je, aby majitel domu neinvestoval do technologií izolovaně a bez ohledu na skutečný stav budovy. Oficiální materiály programu například upozorňují, že nemusí být efektivní pořizovat jednotlivá opatření bez návaznosti na celkovou energetickou situaci domu. Renovační pas proto pracuje s postupem celé renovace a může počítat i s jejím rozdělením do více etap. Stát současně vybudoval síť energetických poradců. Základní energetické poradenství je poskytováno bezplatně a u zranitelných domácností je zdarma také pomoc s administrací žádosti.
Jak dlouho se bezúročný úvěr splácí
Doba zvýhodnění není u všech domácností stejná. U úvěrů do 500 tisíc korun je podle aktuálních pravidel maximální doba kompenzace úroků 10 let. U úvěrů nad 500 tisíc korun může být až 15 let. Pro některé domácnosti s nižšími příjmy může být u komplexní renovace a při splnění dalších podmínek stanovena doba až 25 let, přičemž v tomto případě jde o výhradně zajištěný úvěr a platí další příjmové a majetkové podmínky. Samotná délka úvěru je přitom věcí smlouvy s konkrétní finanční institucí. Stát stanovuje rozsah kompenzace v rámci programu, zatímco banka posuzuje schopnost klienta úvěr splácet.
Ani schválení projektu neznamená automaticky schválený úvěr
Tohle je podstatný rozdíl, na který by žadatelé neměli zapomínat. Státní fond životního prostředí nejprve posoudí, zda projekt splňuje pravidla programu. Teprve poté se žadatel obrací na zapojenou finanční instituci. Schválení projektu ze strany SFŽP samo o sobě negarantuje poskytnutí úvěru. Banka nebo stavební spořitelna provede vlastní posouzení úvěruschopnosti. Pro domácnost je proto rozumné počítat s tím, že dotace a bezúročný úvěr jsou dvě odlišné věci: stát určuje, zda projekt splňuje dotační pravidla, finanční instituce pak rozhoduje o samotném úvěru.
Pozor na náklady, které vznikly příliš dávno
Aktuální pravidla umožňují u programů Nová zelená úsporám 2026 uznat náklady nejvýše za 12 měsíců před podáním žádosti. Platby provedené dříve, včetně záloh, nejsou způsobilým výdajem. To je důležité zejména pro vlastníky, kteří už rekonstrukci začali. Pokud práce proběhly během posledního roku, může být možné je do současného systému zahrnout, vždy ale záleží na konkrétním opatření a splnění všech ostatních podmínek.
Bytové domy mají vlastní pravidla
Nová zelená úsporám se netýká jen rodinných domů. U bytových domů mohou bezúročné financování využít například společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Maximální výše zvýhodněného financování je stanovena podle počtu a typu bytů. U dílčí renovace činí až 250 tisíc korun na byt, u komplexní renovace až 750 tisíc korun na byt. Současně existuje bonus až 120 tisíc korun na každý byt ve vlastnictví zranitelné domácnosti. Smyslem tohoto bonusu je pomoci zabránit tomu, aby se kvůli energetické renovaci výrazně zvýšily příspěvky těchto domácností do fondu oprav.
Co tedy Nová zelená úsporám v roce 2026 znamená pro majitele?
Pro majitele domu, který o renovaci uvažuje, tak dává smysl nejprve zjistit skutečný stav nemovitosti a možnosti financování. Teprve potom je vhodné řešit konkrétní dotační nebo úvěrový titul. Aktuální program totiž není jen o tom, kolik stát přispěje, ale také o tom, zda je plánovaná renovace technicky smysluplná a zda na sebe jednotlivé kroky správně navazují.
Nová zelená úsporám 2026 v kostce
NZÚ Light: přímá, zálohově vyplácená dotace pro zranitelné domácnosti; u rodinných domů až 250 tisíc korun na zateplení a až 150 tisíc korun na vybrané zdroje tepla a obnovitelné zdroje.
Bezúročný úvěr pro rodinné domy: až 750 tisíc korun na dílčí renovaci a až 2 miliony korun na komplexní renovaci.
Bezúročný úvěr pro bytové domy: až 250 tisíc korun na byt u dílčí renovace a až 750 tisíc korun na byt u komplexní renovace.
Doba podpory: žádosti lze podávat od 25. června 2026 do 31. října 2029, nejpozději však do vyčerpání prostředků.
Aktuální pravidla: rozhodující je vždy znění závazných pokynů platné v době podání žádosti.
ZDROJE:
www.novazelenausporam.cz
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/mate-narok-na-bezurocny-uver-nebo-na-dotaci-jak-na-novou-zelenou-usporam-374145