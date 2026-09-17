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Nová zelená úsporám 2026: Co dnes stát financuje a pro koho jsou dotace

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Nová zelená úsporám se v roce 2026 výrazně mění. Program, který si veřejnost dlouhodobě spojuje především s dotacemi na zateplení, fotovoltaiku nebo výměnu topení, nově stojí na dvou odlišných pilířích. Zranitelné domácnosti mohou získat přímou dotaci, zatímco ostatní vlastníci rodinných a bytových domů mohou využít bezúročný úvěr. Stát přitom nově klade větší důraz také na plánování celé […]
Nová zelená úsporám 2026: Co dnes stát financuje a pro koho jsou dotace

Nová zelená úsporám 2026: Co dnes stát financuje a pro koho jsou dotace

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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