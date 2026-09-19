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Vyrostly vám na trávníku houby? Důvod k panice to většinou není

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Ještě včera nebylo mezi stébly nic a po nočním dešti je trávník najednou plný hub. Pár jich roste pod stromem, další se objevily uprostřed zahrady a některé se dokonce seřadily do téměř pravidelného kruhu. Nevypadá to zrovna jako známka perfektního trávníku. Přesto není potřeba hned hledat postřik nebo přemýšlet, co jste při péči zanedbali. Ve […]
Po dešti s houbařením na vlastní zahradě opatrně. To, že znáte jedlou houbu z lesa, ještě neznamená, že podobně vypadající plodnice v trávníku patří ke stejnému druhu. Houby určené ke konzumaci by měl člověk určovat s jistotou podle všech potřebných znaků

Po dešti s houbařením na vlastní zahradě opatrně. To, že znáte jedlou houbu z lesa, ještě neznamená, že podobně vypadající plodnice v trávníku patří ke stejnému druhu. Houby určené ke konzumaci by měl člověk určovat s jistotou podle všech potřebných znaků

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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