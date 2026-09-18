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Co vysadit v říjnu do skleníku? Zelenina, kterou můžete sklízet ještě na podzim i brzy na jaře

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S příchodem podzimu práce ve skleníku rozhodně nemusí skončit. I když rajčata, papriky, nebo okurky postupně uvolňují místo, prázdné záhony mohou ještě několik měsíců dobře sloužit. Říjen je vhodný především pro rychle rostoucí listovou zeleninu a druhy, kterým nižší teploty příliš nevadí. Některé sklidíte ještě před zimou, jiné přečkají chladnější období a nabídnou úrodu brzy na jaře.
Co vysadit v říjnu do skleníku? Zelenina, kterou můžete sklízet ještě na podzim i brzy na jaře

Co vysadit v říjnu do skleníku? Zelenina, kterou můžete sklízet ještě na podzim i brzy na jaře

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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