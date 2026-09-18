Co vysadit v říjnu do skleníku? Zelenina, kterou můžete sklízet ještě na podzim i brzy na jaře

S příchodem podzimu práce ve skleníku rozhodně nemusí skončit. I když rajčata, papriky, nebo okurky postupně uvolňují místo, prázdné záhony mohou ještě několik měsíců dobře sloužit. Říjen je vhodný především pro rychle rostoucí listovou zeleninu a druhy, kterým nižší teploty příliš nevadí. Některé sklidíte ještě před zimou, jiné přečkají chladnější období a nabídnou úrodu brzy na jaře.
Ani v říjnu nemusíte ve skleníku zahálet. Zdroj: Pixabay Polníček je skvělou zeleninou na podzim
Polníček snese nízké teploty velmi dobře a proto se do nevytápěného skleníku skvěle hodí. Semena můžete vysévat během října do řádků, nebo rozptýleně na volnou plochu. Rostlinky rostou pomaleji než v létě, ale právě díky chladnějším podmínkám bývají jejich listy jemné a chutné. Část úrody lze podle počasí sklízet během zimy, zbytek pak brzy na jaře.
Skvělým řešením je polníček. Zdroj: Pixabay Špenát odolá i chladným dnům
Jednou z ideálních podzimních možností je špenát. Vysévat ho lze přímo do půdy a při příznivém počasí stihnou mladé listy vyrůst ještě před příchodem výraznějších mrazů. Pokud rostlinky zůstanou přes zimu malé, mohou pokračovat v růstu časně zjara.
Pro podzimní výsev vybírejte odrůdy určené pro pozdní nebo přezimující pěstování. Půdu udržujte mírně vlhkou, ale vyhněte se přemokření.
Vyzkoušejte zimní saláty
Volné místo ve skleníku můžete využít také pro salát. V říjnu je výhodnější sázet již předpěstované sazenice než začínat pouze výsevem. Vhodné jsou především odrůdy určené pro podzimní a zimní pěstování. Salát potřebuje dostatek světla a nesvědčí mu příliš vysoká vlhkost. Rostliny proto nesázejte příliš blízko k sobě a skleník během slunečných dnů pravidelně větrejte.
U salátů vsaďte na předpěstované sazenice. Zdroj: Pexels Ředkvičky mohou stihnout úrodu ještě tento rok
Pokud je říjen teplejší a skleník se během dne dobře prohřívá, můžete zkusit také ředkvičky. Vybírejte rychle rostoucí odrůdy a počítejte s tím, že oproti jarnímu výsevu budou růst pomaleji.
Ředkvičkám vyhovuje kyprá a rovnoměrně vlhká půda. Při pozdějším výsevu je však výsledek hodně závislý na průběhu podzimu a množství slunečního světla.
Co třeba i bylinky?
V chráněném prostoru můžete déle pěstovat také petržel, pažitku, nebo některé další odolnější bylinky. Pokud máte rostliny již předpěstované v květináčích, lze je přesunout do skleníku a prodloužit jejich vegetační sezonu. Teplomilné bylinky, jako je bazalka, už ale s klesajícími teplotami obvykle příliš dobře neprospívají.
Rukola a asijské saláty rostou rychle
Pro podzimní pěstování se hodí také rukola, mizuna a nebo některé druhy asijské listové zeleniny. Mladé listy lze sklízet už několik týdnů po výsevu a nízké podzimní teploty jim většinou nevadí.
Výhodou také je, že nemusíte čekat, až rostliny vytvoří velké hlávky. Listy jednoduše postupně odstřihujete podle potřeby.
Zalévejte méně a větrejte
Podzimní pěstování má oproti letnímu jednu zásadní zvláštnost. Půda totiž vysychá výrazně pomaleji. Zálivku proto omezte a vždy nejprve zkontrolujte, zda je skutečně potřeba. Nadbytečná vlhkost společně s chladnými rány totiž podporuje vznik plísní a houbových chorob.
Důležité je také větrání. Za slunečných dnů skleník alespoň na část dne otevřete, aby se uvnitř nesráželo příliš mnoho vody. Na noc ho naopak včas zavřete, aby si co nejdéle udržel nahromaděné teplo.
Uberte se zálivkou a pravidelně větrejte. Zdroj: Pexels Zdroj: Autorský text a Rady pro chytrého zahradníka