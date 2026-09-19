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Babička přežila své děti: Kdo po ní zdědí dům?

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Rodinný dům bývá často majetkem, ke kterému se vážou vzpomínky několika generací. Když ale jeho majitelka zemře v době, kdy její vlastní děti už nežijí, může mezi příbuznými rychle vzniknout otázka: komu vlastně dům připadne? Automaticky všem vnukům? Nebo tomu, kdo se o babičku poslední roky staral? Pokud babička nezanechala závěť, odpověď dává zákonná dědická posloupnost, […]
Babička přežila své děti: Kdo po ní zdědí dům?

Babička přežila své děti: Kdo po ní zdědí dům?

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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