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Harmonogram rekonstrukce domu: Jaké práce v jakém pořadí a kdy oslovit firmu

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Dennívýzva
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U větší rekonstrukce staršího domu rozhoduje o výsledku nejen rozpočet, ale také pořadí prací. Špatně naplánovaná návaznost profesí vede k předělávkám, prostojům a vícenákladům: elektrikář čeká na zedníka, nová podlaha se řeže kvůli zapomenutému rozvodu, hotová omítka se seká kvůli topení. Dobrý harmonogram těmto situacím předchází. Tento článek popisuje, v jakém pořadí práce při rekonstrukci obvykle probíhají, […]
Harmonogram rekonstrukce domu: Jaké práce v jakém pořadí a kdy oslovit firmu

Harmonogram rekonstrukce domu: Jaké práce v jakém pořadí a kdy oslovit firmu

Zdroj: Impresion Media
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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