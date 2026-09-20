Test znalostí o bydlení v době socialismu: Tehdejší realitu na 10 z 10 bodů si pamatuje už jen hrstka lidí

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Test znalostí o bydlení v době socialismu: Tehdejší realitu na 10 z 10 bodů si pamatuje už jen hrstka lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Bydlení v Československu mělo v období socialismu mnoho podob. Vedle starých činžovních domů existovaly rodinné domy, družstevní byty a postupně také rozsáhlá panelová sídliště.
retro nábytek
Zdroj: Foto: Magnific
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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