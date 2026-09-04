FOTO: Němé tváře plné utrpení. Kočky zachráněné při požáru jsou ve špatném stavu

Noční požár rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku zaměstnal hasiče na několik hodin. Z hořícího domu v noci na středu zachraňovali také větší počet koček. Dva lidé utrpěli lehké popáleniny, po ošetření zůstali na místě.
[clanek:899013]
V azylu U Ludmily podle dostupných informací pobývalo 33 koček. Kromě města se jich po tragédii ujaly další útulky, například Kočky u Katky a městský útulek v Bulharech. Zvedla se také obrovská vlna solidarity. Kromě materiální pomoci začali lidé posílat také peníze. Charitativní spolek Kryšpín na pomoc přeživším kočkám ještě ve středu vybral a odeslal přes čtyřicet tisíc korun. V pátek už to bylo 85 tisíc korun.
[clanek:899097]
Je to horší, než si útulky myslely
Městský útulek v Bulharech přijal dvaadvacet zvířat. Provozovatelé zařízení na sociálních sítích mluví o tom, že se dosud nezastavili.
„Celkově jsou na tom kočky víc špatně, než na první pohled vypadalo. Dlouhodobá absence léčení je znát, všichni jsou silně zahlenění, kašlají, prskají, výtoky, jeden průjem u asi šestnáctileté krémové kočičky. Zuby jsou u každého druhého zvířete špatné, o uších ani nemluvím," popsala provozovatelka útulku stav, ve které kočky dorazily.
„Máme šestnáct dospělých zvířat a šest koťátek. Původně jsem ty malé blechy špatně spočítala. Bylo jich sedm, během dne uhynul jeden kocourek. Pan doktor říká, že nám vůbec nezávidí," dodala.
Kočky neměly potřebnou zdravotní péči
Potřebná péče zvířatům zřejmě chyběla ještě před požárem. Kromě zranění z požáru prvotní zachránci mluvili o infekcích a podvýživě u části zvířat. Všechny kočky bude potřeba přetestovat, naočkovat, vykastrovat a vyléčit z toho, co najdou testy.
„O Azylku u Ludmily jsme dnes v souvislosti s požárem slyšeli poprvé a dle toho, co jsme jsme se dozvěděli, pokračovat by neměl," uvedla již dříve předsedkyně Kryšpína Lenka Němcová. Chlupáčů v rodinném domě žilo 33, jednu kočičku se zachránit nepodařilo.
Jak pomoci?
Břeclavskému útulku v tuto chvíli chybí krmivo pro koťátka. „Všechno je to pro dospělé, většina pro kastrované kočičky. A to těm zbídačeným chudáčkům fakt dávat nemůžeme," uvedla majitelka.
Pomůžou jim zejména kvalitní granule, kapsičky a konzervy pro koťátka, sušené kočičí mléko, savý či granulovací písek do záchodků i samotné záchodky do třicet centimetrů na šířku. Kromě materiální podpory ale útulek prosí hlavně o trvalé milující domovy, kočky se totiž v tuto chvíli nemají kam vrátit.
Sbírka kvalitního krmení pro odrostlá koťata navíc právě probíhá v brněnském podniku Kočkafé Schrödinger, a to až do soboty 5. září.