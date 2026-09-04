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Polonahý muž se v centru Brna chlubil pistolí. Pak ji strčil do kabelky své známé

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Pistole v ruce, půl promile v krvi a zbraň schovaná v kabelce známé. Neobvyklý výjev v pondělí odpoledne zaujal ženu v centru Brna, která přivolala strážníky. Ti záhy dostihli polonahého devětačtyřicetiletého muže.
Polonahý muž se v centru Brna chlubil pistolí. Pak ji strčil do kabelky své známé

Polonahý muž se v centru Brna chlubil pistolí. Pak ji strčil do kabelky své známé

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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