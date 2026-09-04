Při nehodě na Brněnsku zemřelo dítě, šofér měl 3,1 promile. Do vazby ale nepůjdePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Při nehodě na Brněnsku zemřelo dítě, šofér měl 3,1 promile. Do vazby ale nepůjde
Hokejová elita by v příštích letech mohla zamířit do Brna. Město chce společně s krajem a hokejovým svazem...
Velkou popelnicovou krádež v těchto dnech rozplétají břeclavští policisté. Hledají totiž původního majitele...
V noci na středu přišli o domov dva lidé a desítky koček. Na Břeclavsku totiž shořel rodinný dům, který...
Pistole v ruce, půl promile v krvi a zbraň schovaná v kabelce známé. Neobvyklý výjev v pondělí odpoledne...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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