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Při nehodě na Brněnsku zemřelo dítě, šofér měl 3,1 promile. Do vazby ale nepůjde

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Policisté zpřísnili a rozšířili právní kvalifikaci v případu tragické nehody u Doubravníku na Brněnsku, kdy řidič ve voze s pěti dětmi narazil autem do stromu. Testy z krve ukázaly přes 3,1 promile alkoholu.
Při nehodě na Brněnsku zemřelo dítě, šofér měl 3,1 promile. Do vazby ale nepůjde

Při nehodě na Brněnsku zemřelo dítě, šofér měl 3,1 promile. Do vazby ale nepůjde

Zdroj: PČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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