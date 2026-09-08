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Před školou plnou dětí šlápla na plyn. Policisté ženu zastavili s mobilem v ruce

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Před školou ve Vyškově ve čtvrtek projížděla řidička, která si zrovna s bezpečnou jízdou příliš hlavu nelámala. Nejenže nebyla připoutaná, ale za volantem držela v ruce telefon. Přímo u přechodu přitom stálo několik policistů, kteří na začátku školního roku dohlíželi na bezpečí dětí.
Před školou plnou dětí šlápla na plyn. Policisté ženu zastavili s mobilem v ruce

Před školou plnou dětí šlápla na plyn. Policisté ženu zastavili s mobilem v ruce

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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