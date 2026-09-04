Zloděj v Břeclavi popadl popelnici a naložil ji kradenými věcmi. Nebyla vaše?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zloděj v Břeclavi popadl popelnici a naložil ji kradenými věcmi. Nebyla vaše?
Pistole v ruce, půl promile v krvi a zbraň schovaná v kabelce známé. Neobvyklý výjev v pondělí odpoledne...
Jihomoravští záchranáři koncem června vyhlásili sbírku na podporu rodiny svého kolegy, jehož dcera má...
Ve věku 61 let náhle zemřel básník, publicista, redaktor a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Brněnský rodák...
Novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bude fotograf a dokumentarista Petr Francán. V...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →