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Chcete extra dlouhé mrkve? Hitem je pěstování v chráničce trubek

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Pěstování mrkve je u nás tradiční záležitostí a rozhodně se jedná o jakousi stálici našich zahrad. Mrkev se řadí mezi zeleninu, kterou lze využít různorodě. Vynikající je jak ve slaných, tak i sladkých pokrmech. Upravovat ji přitom lze různě, a to dušením, smažením, pečením a mnoha jinými způsoby. Výborná je i čerstvá, a to přímo čerstvě utržená přímo ze záhonu. Pěstování mrkve může být různé. Klasicky se jí daří na záhonu přímo v řádku. Hodně zajímavé je ale i pěstování mrkve v molitanové chráničce na plastové odpadní trubky. Proč? Důvody se dozvíte v tomto článku.
Mrkve

Mrkve

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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