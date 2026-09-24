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Fatální omyl českých hospodyněk. Oblíbený čisticí trik vyrábí přímo na lince smrtící chemický koktejl

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Barevná houbička na mytí nádobí pokrytá čisticí pěnou od mycího prostředku.

Barevná houbička na mytí nádobí pokrytá čisticí pěnou od mycího prostředku.

Zdroj: Robert Fotograf / volné dílo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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