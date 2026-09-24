Zapatlané utěrky budou opět zářivě bílé. Stačí s nimi před praním provést toto

Tradiční mýdlo s jelenem? Na běžnou špínu stačí, ale zažranou mastnotu nerozloží. Chybí mu enzymy, které dokážu tuky skutečně rozložit. A pak jsou tu rady z internetu – namydlená utěrka v igelitovém sáčku do mikrovlnky, přidání stolního oleje do pračky. Některé z nich mohou skončit požárem.
Proč klasické mýdlo nestačí
Kuchyňská utěrka patří mezi nejvytíženější textilie v domácnosti. Denně se v ní hromadí nejen mastnota a zbytky jídla, ale také patogenní bakterie. Pro jejich spolehlivou dezinfekci doporučují výrobci textilu praní minimálně na 60 °C, u bílé bavlny pak až na 90 °C.
Jádrové mýdlo s jelenem obsahuje více než 68 % sodných solí mastných kyselin. Skvěle si poradí s běžnou špínou při ruční předpírce. Ale na zažranou mastnotu je krátké. Chybí mu totiž specifické enzymy, které dokážou rozložit odolné tuky.
Pokud chcete utěrky zbavit hluboko usazené mastnoty, musíte sáhnout po žlučovém mýdle. To obsahuje přídavek hovězí žluči. Žlučové kyseliny a enzymy v něm obsažené mají jedinečnou schopnost emulgovat, tedy rozpouštět, tuky a bílkoviny. Pro organické skvrny v kuchyni neexistuje účinnější zbraň.
Mikrovlnka, olej a aviváž – nebezpečné mýty
Sociální sítě jsou plné rad, jak utěrky vyčistit bez námahy. Některé z nich jsou však nebezpečné. Populární návod radí vložit namydlenou utěrku v igelitovém sáčku do mikrovlnné trouby na minutu a půl.
Před tímto krokem důrazně varují i odborníci. Pokus totiž může skončit hořící utěrkou a zničenou mikrovlnkou.
Dalším bizarním mýtem je přidávání stolního oleje do horké prací lázně. Internetoví poradci tvrdí, že olej pomůže navázat nečistoty a vybělit utěrky. Ve skutečnosti tím textilní vlákna pouze ucpete, utěrky ztratí savost, začnou žluknout a navíc riskujete poškození pračky usazenou mastnotou.
Stejně tak zapomeňte na aviváž. Ta sice utěrky provoní, ale obalí jejich vlákna nepropustným filmem. Výsledkem je utěrka, která vůbec nesaje vodu, což je u tohoto typu textilu zcela nežádoucí.
Pět kroků k dokonale čisté utěrce
Pokud máte doma bílou bavlněnou utěrku, která vypadá, že už má své nejlepší dny za sebou, nevyhazujte ji. Tento osvědčený postup jí vrátí původní čistotu a svěžest.
Krok 1: Předpírka s žlučovým mýdlem. Skvrny navlhčete vlažnou vodou a důkladně je potřete tuhým žlučovým mýdlem. Mýdlo nechte působit přibližně 15 minut, aby enzymy začaly rozkládat tuky.
Krok 2: Odmočení v perkarbonátu. Do kbelíku nalijte horkou vodu o teplotě 70 až 80 °C, přidejte dvě lžíce perkarbonátu sodného a utěrku do ní ponořte. Nechte ji odmočit přes noc. Perkarbonát se při teplotách nad 60 °C rozkládá na sodu a peroxid vodíku, který uvolní aktivní kyslík, odstraní zašednutí a textil vydezinfikuje.
Krok 3: Praní na vysoké teploty. Ráno utěrku vyždímejte a vložte do pračky. Perte na program bavlna při teplotě 60 °C až 90 °C s běžným pracím práškem na bílé prádlo. Vysoká teplota je klíčová pro spolehlivou likvidaci patogenních bakterií.
Krok 4: Ocet místo aviváže. Do přihrádky na aviváž nalijte 50 mililitrů bílého octa. Ocet slouží jako přírodní dezinfekce, odstraňovač zápachu a náhrada aviváže. Neutralizuje zbytky pracích prostředků ve vláknech a změkčí vodu, aniž by snížil savost utěrky.
Krok 5: Sušení na slunci. Mokrou utěrku pověste na přímé slunce, kde UV záření dokončí proces bělení.
Co funguje podle zkušeností z domácností
Lidé v domácnostech často experimentují a hledají vlastní cesty k čistému prádlu. Podle diskutujících na internetových fórech funguje i netradiční postup: „Já mastné utěrky peru v tabletě na nádobí a přidám lžíci jedlé sody a mám je čistě bílé.“
Tento přístup dává smysl, protože tablety do myčky i soda jsou silně alkalické a pomáhají rozpouštět tuky. Pro systematickou péči je však ideální prací soda neboli uhličitan sodný. Ta zvyšuje pH prací lázně přímo v pračce, změkčuje vodu a účinně rozpouštět mastnotu.
V kombinaci se správným postupem tak udržíte své utěrky hygienicky čisté a dokonale funkční po dlouhou dobu. Bez rizika požáru, bez ucpaných vláken a bez zbytečně vyhozených peněz za nové.
Zdroje článku: bydleni.instory.cz, ireceptar.cz, m.magazinplus.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková