Měsíce dřiny na zahradě zničíte banální chybou ve sklepě. Jablka a brambory se navzájem doslova sežerou

Sklizeň podzimního ovoce a pozdních brambor vrcholí a většina zahrádkářů řeší, kam úrodu uložit. Nejčastější chybou v českých sklepech je vyskládat přepravky s jablky hned vedle pytlů s bramborami do jedné nevelké místnosti. Zralá jablka totiž do ovzduší nepřetržitě vylučují plynný etylen, který u brambor probudí klíčky a urychlí jejich zkázu. Brambory jim to na oplátku vrátí zemitým pachem, který zničí jemnou chuť ovoce.
Když se sejde bohatá podzimní úroda, bývá sklep rodinného domu nebo chalupy zaplněný do posledního místečka. V jedné polici leží dřevěné lísky s voňavými jablky a hned pod nimi stojí bedny s bramborami na celou zimu. Na první pohled jde o praktické využití chladného prostoru. Už po několika týdnech se však majitelé nestačí divit: brambory začínají masivně klíčit a měknout dávno před Vánoci, zatímco jablka chutnají mdle a páchnou hlínou. Za tímto nežádoucím jevem stojí základní biochemické procesy, které v uzavřeném prostoru fungují s neúprosnou zákonitostí.
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Hlavním viníkem vzájemné nesnášenlivosti je etylen (chemicky ethen). Jde o přírodní plynný fytohormon, který některé druhy ovoce a zeleniny produkují během dozrávání. Zejména jablka, hrušky a banány patří mezi takzvané klimakterické plody, které vylučují etylen v mimořádně vysokých koncentracích i po utržení ze stromu.
V přírodě etylen slouží jako signál k синхронnímu dozrávání plodů a opadu listů. V uzavřeném a špatně větraném sklepě však plynný etylen z jablek doslova zaplaví celý prostor. Jakmile tento plyn pronikne k uskladněným bramborám, přeruší jejich přirozenou dormanci (fázi vegetačního klidu). Hlízy dostanou chemický signál, že nastalo jaro, a jejich očka začnou vyhánět silné bílé klíčky. Rostoucí klíčky odčerpávají z hlízy vodu a živiny, takže brambory scvrkávají, ztrácejí pevnost a stávají se houbovitými.
Brambory vyžadují stálou teplotu kolem čtyř až šesti stupňů a úplnou tmu, aby nezezelenaly. Zemitý pach a ztráta křupavosti: co dělají brambory jablkům
Škody však nejsou jednostranné. Brambory jsou živé organismy s vysokou intenzitou dýchání, při němž do ovzduší odpařují značné množství vody a těkavých zemitých látek. Jablka mají porézní slupku chráněnou tenkou voskovou vrstvou, která do sebe okolní pachy doslova nasává jako houba.
Pokud jablka leží v těsné blízkosti brambor, během jednoho měsíce zcela ztratí svou charakteristickou odrůdovou vůni. Místo svěží sladkokyselé chuti získají nepříjemný zemitý a bramborový podtón, který je patrný zejména při konzumaci za syrova. Vysoká vlhkost s odpařenými sporami plísní z hlíny na bramborách navíc zvyšuje riziko hniloby samotných jablek. Podobná pravidla přísného oddělení platí i v kuchyni, kde nevhodné podmínky ničí trvanlivost, jak jsme rozebrali u chyb při
skladování vajec v lednici.
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Druhým zásadním důvodem, proč jablka a brambory nepatří do jedné místnosti, jsou jejich rozdílné optimální skladovací podmínky. Vytvořit v jednom prostoru kompromisní mikroklima je biologicky nemožné:
Požadavky brambor: Podle odborné publikace, kterou vydal Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, vyžadují konzumní brambory v klidové fázi stálou teplotu mezi 4 až 6 stupni Celsia. Pokud teplota klesne pod 3 stupně, dochází k enzymatickému rozkladu škrobů na jednoduché cukry (glukózu a fruktózu) a brambory nepříjemně zesládnou. Naopak při teplotách nad 8 stupňů hlízy prudce klíčí a tvoří toxický glykoalkaloid solanin. Požadavky jablek: Jablka naopak preferují teplotu podstatně nižší, ideálně mezi 1 až 4 stupni Celsia, a vysokou relativní vlhkost vzduchu kolem 85 až 90 procent. Pokud je ve sklepě tepleji než 5 stupňů, dužnina jablek rychle stárne, moučnatí a ztrácí šťavnatost. Světlo: Brambory vyžadují naprostou tmu, protože i slabé rozptýlené světlo spouští v podkožní vrstvě syntézu zeleného chlorofylu doprovázenou jedovatým solaninem. Jablkům mírné světlo nevadí. Přítomnost etylenu z jablek v uzavřeném prostoru probudí očka brambor a spustí předčasné klíčení. Jak úrodu bezpečně rozdělit, když máte jen jeden sklep
Pokud nemáte k dispozici dvě oddělené sklepní místnosti s vlastní ventilací, musíte vzájemnému ovlivňování zabránit organizačně. Zahrádkářská praxe nabízí několik funkčních řešení:
Jak doporučuje ve svém odborném poradenství
Český zahrádkářský svaz, základem úspěchu je zamezit volnému šíření plynů. Pokud musí být obě plodiny v jednom sklepě, umístěte brambory do nejchladnějšího rohu u země a zakryjte je jutovými pytli nebo prodyšnou netkanou textilií, která udrží tmu a zachytí část odparu. Jablka uložte na opačnou stranu místnosti do vyšších pater regálů, kam můžete zajistit přímé odvětrávání větracím okénkem.
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Vynikající alternativou pro jablka je uskladnění v perforovaných mikrotenových sáčcích nebo čistých uzavíratelných plastových přepravkách s víkem v chladné chodbě, garáži či na zaskleném balkoně, kde nemrzne. Sáček zpomalí únik vlhkosti i šíření etylenu do okolí. Zkažená či napadená jablka navíc pravidelně vyřazujte a vyhoďte, případně je zapracujte do půdy způsobem, který neohrozí záhony, podobně jako když kompostujete
spadané listí z ořešáku.
Skladovat jablka společně s bramborami v jednom uzavřeném prostoru je zaručený způsob, jak přijít o kvalitu obou plodin. Etylen z jablek nutí brambory předčasně klíčit a odpařená vlhkost s pachy z brambor kazí chuť i vůni ovoce. Rozdělením do samostatných prostor, vytvořením správného mikroklimatu a pravidelným větráním udržíte brambory pevné a jablka křupavá a šťavnatá až do jarních měsíců.
Zdroje fotografií sklizena_jablka_v_drevenych_prepravkach: Marc-Lautenbacher / Wikimedia CC 4.0 brambory_uskladnene_v_prepravkach: Local Fitness / volné dílo naklicene_brambory_vlivem_etylenu_tepla: VSchagow / Wikimedia CC 4.0