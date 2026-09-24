Čermák může na svobodu. Liberecký soud rozhodl o podmíněném propuštěníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Čermák může na svobodu. Liberecký soud rozhodl o podmíněném propuštění
Liberec nejspíš vzdá snahu o získání budovy v horním centru města, v níž byla pobočka Komerční banky....
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Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →