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Čermák může na svobodu. Liberecký soud rozhodl o podmíněném propuštění

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Dennívýzva
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Okresní soud v Liberci ve čtvrtek rozhodl o podmíněném propuštění z vězení devětatřicetiletého Tomáše Čermáka, který byl odsouzen před třemi lety za podporu a propagaci terorismu. Vyhověl tak jeho žádosti po odpykání více než poloviny z trestu 5,5 roku vězení.
Čermák může na svobodu. Liberecký soud rozhodl o podmíněném propuštění

Čermák může na svobodu. Liberecký soud rozhodl o podmíněném propuštění

Zdroj: Zuzana Pešková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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