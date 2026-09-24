Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Češky vyřadily Británii bez čtyřhry. Španělsko potřebovalo proti Kazachstánu všechno – teď se potkají o finále

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Česko už zná semifinálového soupeře v Billie Jean King Cupu. Španělsko porazilo Kazachstán 2:1 a do semifinále se vrátilo poprvé po 18 letech. Zatímco Češky rozhodly čtvrtfinále už ve dvouhrách, Španělky musely absolvovat kompletní třízápasovou bitvu.
Jessica Bouzas Maneiro

Jessica Bouzas Maneiro

Zdroj:
Reklama
Další články z Vše o sportu
Arsenal mohl po titulu Artetu odměnit. Místo toho s ním znovu sází na něco, co je v dnešním fotbale skoro podezřelé: čas
Arsenal mohl po titulu Artetu odměnit. Místo toho s ním znovu sází na něco, co je v dnešním fotbale skoro podezřelé: čas
Hadjar se vrací po třech závodech. Mezitím Lawson ukázal, že druhý Red Bull není neřiditelná sedačka
Hadjar se vrací po třech závodech. Mezitím Lawson ukázal, že druhý Red Bull není neřiditelná sedačka

Isack Hadjar si během letní přestávky při boxerském tréninku poranil zápěstí a vynechal tři Grand Prix....

Fonsecovi je dvacet a už si musí vybrat mezi žebříčkem a vlastním tělem
Fonsecovi je dvacet a už si musí vybrat mezi žebříčkem a vlastním tělem

João Fonseca se po zranění vrátil ještě na Davis Cup, pak ale zrušil celou asijskou část svého programu...

Ganna sám Evenepoela porazit nedokázal. O dva dny později potřeboval pět dalších lidí a konečně má z Montrealu duhový dres
Ganna sám Evenepoela porazit nedokázal. O dva dny později potřeboval pět dalších lidí a konečně má z Montrealu duhový dres

Filippo Ganna skončil v individuální časovce mistrovství světa druhý a od Remca Evenepoela dostal 57...

Marseille může vyměnit trenéra. Jeho skutečný problém ale začal ještě před prvním kolem
Marseille může vyměnit trenéra. Jeho skutečný problém ale začal ještě před prvním kolem

Marseille prohrálo pátý soutěžní zápas za sebou a po porážce s PSG je předposlední v Ligue 1. Bruno Génésio...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.