Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
7 min

Nezlomná Violet: Stevardka přežila Titanic a další dvě lodní katastrofy. Nepomohla ani změna povolání

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Příběh silné Violet Jessop působí jako neuvěřitelný mix smolných a šťastných událostí. Stevardka přežila nebezpečně vyhlížející srážku lodí, potopení Titanicu a další známou námořní katastrofu 20. století. Třetí z nich navíc zažila až po změně povolání.
Violet Constance Jessop ve své práci, ke které se i po hrůzných prožitcích neustále vracela, projevila ohromnou ochotu pomáhat druhým a také nesmírnou odvahu.

Violet Constance Jessop ve své práci, ke které se i po hrůzných prožitcích neustále vracela, projevila ohromnou ochotu pomáhat druhým a také nesmírnou odvahu.

Zdroj: Wikimedia commons / Public domain
Reklama
Další články z Ternoviny
Julii Roberts se ulevilo: Pretty woman měla původně do romantické komedie daleko
Julii Roberts se ulevilo: Pretty woman měla původně do romantické komedie daleko
Čtyřletý Joseph Schleifstein přežil koncentrák díky otcovu nápadu. Když ho dozorci objevili, stal se zázrak
Čtyřletý Joseph Schleifstein přežil koncentrák díky otcovu nápadu. Když ho dozorci objevili, stal se zázrak

Z příběhu Josepha Schleifsteina, který jako čtyřletý přežil holocaust v koncentráku Buchenwald díky...

Na autentickém řeckém Skyrosu nás zaskočilo už letiště. Dovolenou nám znepříjemnili zapšklí krajané
Na autentickém řeckém Skyrosu nás zaskočilo už letiště. Dovolenou nám znepříjemnili zapšklí krajané

Na malebném řeckém ostrově Skyros v Egejském moři jsme byli letos poprvé. Kromě letiště nás příjemně i...

Role vraha se mu krutě vymstila. Milan Karpíšek z Černé punčochy čelil zraňujícím reakcím
Role vraha se mu krutě vymstila. Milan Karpíšek z Černé punčochy čelil zraňujícím reakcím

Herec a pěvec Milan Karpíšek byl vynikajícím operním sólistou. Jednou ovšem kývl na nabídku role sériového...

Tajemný signál Wow! je dosud nejvýraznějším vzkazem z vesmíru. Název má dobrý důvod
Tajemný signál Wow! je dosud nejvýraznějším vzkazem z vesmíru. Název má dobrý důvod

V roce 1977 zaznamenal Dr. Ehman během svého pátrání po mimozemských civilizacích nejvýraznější a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

Magazín Ternoviny přinášejí dechberoucí příběhy o osobnostech, historii, tajemnu i zajímavostech z celého světa. Čtěte s námi věci, které stojí za to vědět.

Všechny články tohoto autora →
Ternoviny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.