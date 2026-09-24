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Redaktorka chtěla kvůli hluku vyhodit PS4 a koupit PS5. Partner ji zastavil a konzoli zadarmo zachránil

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ANALÝZA | Souvislá vrstva prachu, psí chlupy ve ventilátoru a vyschlá pasta na čipu po 10 letech. Majitelka málem sáhla po nové konzoli.
Detail herní konzole PlayStation 4

Detail herní konzole PlayStation 4

Zdroj: Leon Terra / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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