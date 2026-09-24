Redaktorka chtěla kvůli hluku vyhodit PS4 a koupit PS5. Partner ji zastavil a konzoli zadarmo zachránil

Konzole stála pod televizí deset let a poslední měsíce dávala hlasitě najevo, že ji to přestává bavit. Sophia Weiß píše pro německý herní web MeinMMO a při hraní Horizon Forbidden West si musela přidávat hlasitost, protože stroj vedle ní hučel. Horký vzduch z konzole podle ní v zimě pomáhal vytápět pokoj. Sony PlayStation 4, herní konzoli japonské společnosti Sony uvedenou v Evropě v roce 2013, si koupila v roce 2016 jako odměnu za dokončenou školu. Když začala hučet, měla v hlavě jediné řešení: koupit PlayStation 5. Partner navrhl něco jiného, totiž sundat kryt a podívat se dovnitř. Redakce Mobify k tomu otevřela opravárenský návod iFixit, bezpečnostní příručku Sony a ceníky českých prodejců.
Pod krytem nebyla porucha, ale deset let domácnosti
Weiß v
MeinMMO popisuje, co našli po sejmutí krytu: vrstvu prachu, psí chlupy blokující ventilátor a teplovodivou pastu vyschlou a drobivou. Ta pasta je hmota mezi procesorem a kovovým chladičem. Sama nechladí, jen vyplňuje mikroskopické nerovnosti, aby teplo přešlo z čipu do chladiče.
Když vyschne a vzduch nemá kudy proudit, konzole se brání jediným způsobem, který umí: roztočí ventilátor naplno. Návod
iFixit, tedy databáze veřejných postupů pro rozebírání elektroniky, v úvodu uvádí, že pasta časem vysychá a že u PlayStationu 4 se většina prachu hromadí právě u chladiče. Konzole se podle tiskové zprávy Sony prodává v Evropě od 29. listopadu 2013. Hluk tedy nemusí být předzvěstí konce. U jiného kusu za ním ale může stát i opotřebené ložisko ventilátoru, a to prach nevyřeší.
Zdrojový článek mluví o bezplatné opravě. To platí pro toho, kdo má doma pastu, isopropylalkohol a hvězdicový šroubovák. V Česku od nuly to vypadá jinak.
Za kolik se v Česku kupuje ticho
Weiß čistila štětcem, mikrovláknovou utěrkou a vatovými tyčinkami namočenými v isopropylalkoholu a pastu vyměnila. Kdo tohle všechno má v šuplíku, skutečně nezaplatí nic. Kdo nemá nic, musí koupit dvě věci.
Položka Cena k 17. 9. 2026 Prodejce Teplovodivá pasta Endorfy Pactum 4, 4 g 159 Kč Datart Sada šroubováků s bity ALZATOOLS Precision, 52 ks 499 Kč Alza PlayStation 5 Digital Edition + ASTRO BOT 10 190 Kč PlayStation ČR
Z ceníků, do kterých redakce Mobify nahlédla, plyne, že pasta a sada nářadí vyjdou dohromady na 658 Kč. Proti nejlevnějšímu balíčku s PlayStationem 5 na
českém webu PlayStation jde o rozdíl 9 532 Kč. Sada z tabulky má podle Alzy bity T8 a T9, není u ní ale doloženo, že jde o verzi Torx Security, kterou iFixit u šroubů konzole vyžaduje. Cena 550 eur, kterou Weiß uvádí u zvažovaného PlayStationu 5, odpovídá v přepočtu zhruba 13 400 Kč. Stokoruny proti desetitisícům. Nula to ale není.
Nářadí a pasta jsou ta snadná část. Obtížnější je zjistit, který ze tří modelů PlayStationu 4 máte doma, protože podle toho se liší i to, co pod krytem najdete.
Kde návod začíná a kde je lepší přestat
Návod iFixit pro původní PlayStation 4 postupuje odshora: odpojit konzoli od sítě, zvednout lesklou část horního krytu, křížovým šroubovákem odstranit šroub držáku pevného disku a disk vytáhnout. Pak se konzole otočí, pinzetou se odloupnou dvě samolepky a krytky v rozích, pod nimi jsou čtyři šrouby 7,2 mm typu T8 Torx Security. To je hvězdicový nástavec s dírkou uprostřed a běžný křížový šroubovák na něj nestačí. Teprve po sejmutí spodního krytu se odpojuje napájecí zdroj, u něj jsou tři šrouby TR8 délky 9,7 mm, a až za ním je chladič s pastou.
Redakce Mobify prošla návod krok po kroku a oddělila místo, kde se konzole poškodí nejsnáze: iFixit v kroku 26 varuje, že přítlačný plech se musí povolovat po půlotáčkách a šrouby střídat, jinak hrozí poškození procesoru.
Postup platí pro původní PlayStation 4, tedy řady CUH-10XXA, CUH-11XXA a CUH-12XXA. CUH je označení modelové řady. Pro PlayStation 4 Slim (CUH-20xx a CUH-21xx) a PlayStation 4 Pro (CUH-70xx až CUH-72xx) má iFixit samostatné návody. Číslo modelu je podle
české podpory PlayStation na originálním balení a na zadní straně konzole; obrazovka Nastavení → Systém → Informace o systému podle uživatelské příručky ukazuje verzi systémového softwaru a síťové adresy, číslo modelu tam nenajdete. Když samolepka chybí, šrouby nesedí nebo si na to netroufáte, zbývá vyčistit větrací otvory zvenku a zbytek nechat servisu. Sony na to má jiný názor než opraváři
Návod na výměnu pasty je veřejný a podrobný.
Bezpečnostní příručka Sony ke konzoli říká opak: „Uvnitř systému PS4™ nejsou žádné součásti, které by mohl servisovat uživatel; dodaný pevný disk lze vyjmout, ale nesmí se rozebírat ani upravovat.“ Dokument dodává, že neautorizovaná úprava záruku ruší. Redakce Mobify postavila oba texty vedle sebe a rozdíl je v adresátovi: výrobce chrání sebe i uživatele u zařízení pod napětím, opravárenská komunita řeší kusy, kterým záruka dávno doběhla.
Ta pasáž je citace z příručky k modelu CUH-2215B pro americký a kanadský trh, ne výklad českého práva; nároky vůči prodejci v Česku řeší zákon. U desetileté konzole jde většinou o akademickou otázku, u kusu koupeného v roce 2025 ne. Česká podpora PlayStation v takové situaci vede na diagnostický nástroj Opravy PlayStation. Stejná příručka mimochodem radí, aby se na větracích otvorech nehromadil prach a konzole stála alespoň 10 cm od zdi.
Nová konzole řeší výkon, rychlejší úložiště a nové hry, ne ucpaný chladič. Hluk sám o sobě není argument pro nákup za více než 10 000 Kč. Konzoli redakce Mobify v ruce neměla, nečistila ji ani neměřila hluk; tiché předení po sestavení popisuje Weiß u svého vlastního kusu. Doložené je, že prach a vyschlá pasta patří k příčinám hluku a přehřívání. Nedoložené je, že stejný postup zachrání každý stroj. Deset let prachu je levný problém. Jen se tváří jako drahý.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík