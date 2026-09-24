Coulthard se opřel do Madringu. Návrat beze změn by podle něj byl hloupost

- Coulthard požaduje před ročníkem 2027 úpravu tratě
- Největším problémem bylo minimum míst vhodných k předjíždění
- Jako řešení navrhuje pomalejší šikanu nebo vracák
- Kritiku Madringu už dříve přidali Verstappen, Norris i Bortoleto
Premiéra nestačila přesvědčit
Nový madridský okruh dostal při svém debutu všechno, co velká cena potřebuje kolem trati. Plné tribuny, velká jména i vítězství domácím publikem sledovaného lídra šampionátu. Samotné závodění ale nabídlo podstatně méně.
Jezdci rychle zjistili, že dostat se vedle soupeře je na Madringu mimořádně obtížné. Už po závodě se proto rozjela debata o konfiguraci okruhu. Brazilský pilot Audi Gabriel Bortoleto přiznal, že se během jízdy téměř nudil, a úřadující mistr světa Lando Norris rovnou navrhl odstranit dvě zatáčky. Bortoleto a Norris kritizovali podobu Madringu po jeho premiéře
Teď se přidal někdejší jezdec McLarenu a Red Bullu David Coulthard. V podcastu Up To Speed zdůraznil, že formule 1 nemůže reakce diváků jednoduše odmávnout. Pokud velká část fanoušků označila závod za nudný, měla by podle něj F1 hledat způsob, jak jejich výtky napravit.
Stejný recept podruhé nechce
Nejostřejší část Coulthardova vystoupení přišla ve chvíli, kdy mluvil o ročníku 2027.
„Pokud se příští rok vrátíme se stejnou tratí a budeme čekat jiný výsledek, je to hloupost,“ pronesl podle serveru Motorsport.com.
Bývalý skotský pilot se neopřel pouze do pořadatelů. Nabídl také konkrétní řešení. Madring podle něj potřebuje místo, kde by piloti museli výrazněji brzdit a mohli se pustit do útoku. Jednou z možností je pomalejší šikana podobná Monze, další variantou vracák, který by prodloužil brzdnou zónu.
Debatu podporují i zkušenosti samotných jezdců. Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen uvedl, že při obraně pozice stačilo držet monopost uprostřed tratě podobně jako v Monaku. Nizozemec přitom už před premiérou upozorňoval na jiný problém Madringu, tedy zdi blízko trati a malý prostor pro chyby. Verstappen varoval před nástrahami Madringu ještě před prvním závodem
Madrid má rok na odpověď
Pořadatelé už připustili, že se možné úpravy konfigurace řeší. Právě na jejich rozsahu teď bude záležet. Madring má s formulí 1 dlouhodobou smlouvu a první ročník ukázal, že problém neleží v zájmu fanoušků ani v zázemí závodu. Kritika se soustředila především na to, co se dělo mezi bariérami.
Coulthard proto nepožaduje nový okruh. Chce několik zásahů, které jezdcům nabídnou skutečnou příležitost zaútočit. Pokud se nic nezmění, bude mít formule 1 v roce 2027 velmi jednoduché srovnání s premiérou.