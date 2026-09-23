Neuspěchejte podzimní sadbu česneku. Neřiďte se kalendářem, ale půdou

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Neuspěchejte podzimní sadbu česneku. Neřiďte se kalendářem, ale půdouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Patříte také k těm zahrádkářům, kteří se při výsadbě česneku řídí pouze kalendářem a volí pro tuto práci měsíc říjen? Pak děláte zásadní chybu. V tomto období totiž může být půda ještě příliš prohřátá. A to je případ letošního podzimu, kdy nás čeká i v říjnu ještě minimálně několik dní teplého babího léta. Chyba v načasování sadby česneku pak způsobí to, že na jaře bude značně oslabený a úroda nebude taková, jakou byste si představovali.
Česnek
Zdroj: Foto: Pixabay
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