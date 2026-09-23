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Černá ředkev: Zelenina, která může překvapit na podzim

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Zelenina, která na první pohled možná nepůsobí příliš lákavě. Tmavá slupka ukrývá bílou dužinu s výraznou, lehce pálivou chutí. Právě na podzim však může nabídnout jednu velkou výhodu. Při správném termínu výsevu stihne vytvořit kvalitní bulvy v době, kdy už jiné druhy zeleniny ze záhonů mizí.
Černá ředkev

Černá ředkev

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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