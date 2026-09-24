Schick pálí jeden gól za druhým. Reprezentační bouře kontrastuje s jeho klubovou formou

- Schick skóroval ve všech prvních čtyřech ligových kolech
- Proti Lipsku otevřel skóre při výhře Leverkusenu 2:0
- Po čtyřech kolech patří mezi nejlepší střelce soutěže
- Návrat k české reprezentaci v září znovu odmítl
Čtyři zápasy, pokaždé stejný podpis
Leverkusen potřeboval proti Lipsku prolomit vyrovnaný zápas a český útočník Patrik Schick si našel správný okamžik těsně před přestávkou. V 44. minutě si naběhl na centr španělského obránce Miguela Gutiérreze a v pádu poslal míč do sítě.
Domácí pak ve druhém poločase přidali další zásah právě zásluhou Gutiérreze a zvítězili 2:0. Český kanonýr skóroval také proti Elversbergu, Unionu Berlín a Augsburgu. Po čtyřech kolech tak má čtyři branky ze čtyř utkání a patří do čela střelecké tabulky.
Třicetiletý útočník přesto po utkání viděl ještě rezervy.
„Mohl jsem dát ještě pár gólů. Celkově jsme ale odvedli opravdu skvělou práci,“ poznamenal Schick.
Podobné období ostatně nezažívá poprvé. Už na jaře se dostal do série, během níž nastřílel šest gólů v pěti bundesligových zápasech. Nový ročník začal ještě pravidelněji.
V Německu pálí, český tým se chystá bez něj
Výkony v Leverkusenu mají v českém prostředí jeden výrazný přesah. Nový reprezentační trenér Santi Denia právě skládá svůj první tým a nejlepší český střelec posledních let v něm chybí.
Útočník Patrik Schick po letním mistrovství světa reprezentační kariéru ukončil. Nový kouč i generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd se následně pokusili jeho rozhodnutí změnit, hráč ale v září potvrdil, že se vracet nechce.
Nedvěd následně jeho postoj veřejně akceptoval. Pavel Nedvěd označil Schickův návrat za uzavřenou záležitost
„Patrik momentálně nemá zájem reprezentovat,“ uvedl bývalý držitel Zlatého míče.
Čísla dávají absenci další rozměr
Právě aktuální forma dává celé situaci další rozměr. Český tým vstoupí 26. září do Ligy národů domácím utkáním s Chorvatskem a jeho dlouholetá ofenzivní jednička bude ve stejném období pokračovat pouze v klubovém programu.
Schick má za národní mužstvo 56 startů a 26 branek. V Leverkusenu teď navíc začal ligový ročník způsobem, který se přehlíží těžko. Šestnáct střel během prvních čtyř kol přineslo čtyři góly a ani jeden bundesligový soupeř ho zatím nedokázal udržet bez zásahu.
Česká reprezentace už jeho rozhodnutí dál veřejně nerozebírá. Každý další gól v Německu ale bude připomínat, o jak produktivního útočníka přišla.