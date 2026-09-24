Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Morková kost se psovi zasekla v tlamě. I psí mlsání může být zrádné

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Chtěli svému psímu parťákovi přilepšit a dali mu jako pamlsek morkovou kost. Jenže její dutý tvar může být zrádný a nejednou se veterináři setkali s tím, že se psovi zasekla kolem čelisti. Třeba teď to řešili na veterině v Plzni. Znovu se tak otevřela otázka: Mohou psi kosti?
Morková kost se psovi zasekla v tlamě. I psí mlsání může být zrádné

Morková kost se psovi zasekla v tlamě. I psí mlsání může být zrádné

Zdroj: Veterinární klinika Zodiacus 97
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Vyzýval k násilí na politicích, soud podmíněně propustil dezinformátora Čermáka
Vyzýval k násilí na politicích, soud podmíněně propustil dezinformátora Čermáka
Alena šla s manželem na houby a ztratila se. Trpí demencí a má vybitý telefon
Alena šla s manželem na houby a ztratila se. Trpí demencí a má vybitý telefon

Policisté usilovně pátrají po dvaasedmdesátileté houbařce, která se ve středu vydala s manželem do lesa na...

Parkoval na místě pro invalidy s kartou mrtvé matky. To ale zdaleka nebylo všechno
Parkoval na místě pro invalidy s kartou mrtvé matky. To ale zdaleka nebylo všechno

Na místě vyhrazeném pro osoby s tělesným postižením parkovalo v plzeňské Lábkově ulici auto značky Škoda....

Hvězdný barman Martin Vogeltanz opět ovládl národní kolo barmanské soutěže
Hvězdný barman Martin Vogeltanz opět ovládl národní kolo barmanské soutěže

Vítězem českého kola mezinárodní barmanské soutěže Finlandia: Road to Rome se stal plzeňský šampion Martin...

Koalice na plzeňské radnici vidí svou vládu jako úspěšnou, opozice tak optimistická není
Koalice na plzeňské radnici vidí svou vládu jako úspěšnou, opozice tak optimistická není

Koalice ANO, Piráti, STAN a PRO Plzeň, která čtyři roky stála v čele plzeňského magistrátu, podle svého...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.