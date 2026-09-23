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Většina zahrádkářů starý vyvýšený záhon zbourá a postaví nový. Stačí přitom jedna surovina z kompostu a půda ožije za týden

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Každé jaro se opakuje stejný scénář. Zahrádkář odkryje vyvýšený záhon, uvidí sesedlou náplň, bledé zbytky loňských kořenů a půdu, která připomíná spíš prach než živý substrát. Logický závěr? „Záhon dosloužil, musím postavit nový.“
Většina zahrádkářů starý vyvýšený záhon zbourá a postaví nový. Stačí přitom jedna surovina z kompostu a půda ožije za týden

Většina zahrádkářů starý vyvýšený záhon zbourá a postaví nový. Stačí přitom jedna surovina z kompostu a půda ožije za týden

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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