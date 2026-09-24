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„Já jsem prostě takový“ není vždycky vysvětlení. Někdy je to velmi pohodlný způsob, jak se nemuset změnit

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Řekneš mu, že tě něco opakovaně zraňuje. On si povzdechne, pokrčí rameny a vytáhne větu, která má údajně všechno vysvětlit: „Já jsem prostě takový.“ A ty najednou nevíš, jestli právě dostala jeho osobnost právo veta na úplně každou další debatu.
„Já jsem prostě takový“ není vždycky vysvětlení. Někdy je to velmi pohodlný způsob, jak se nemuset změnit

„Já jsem prostě takový“ není vždycky vysvětlení. Někdy je to velmi pohodlný způsob, jak se nemuset změnit

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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