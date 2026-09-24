Micron ukončil výrobu 2GB GDDR7, na nichž stojí RTX 5000. Důvody nejsou známé

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Micron ukončil výrobu 2GB GDDR7, na nichž stojí RTX 5000. Důvody nejsou známéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Standardní 2GB GDDR7 již Micron nenabízí, na oficiálních webových stránkách oznámil ukončení výroby (EOL). Důvody tohoto kroku nezveřejnil, zůstávají nejasné, neboť tyto čipy využívá GeForce RTX 5000…
Micron GDDR7
Zdroj: Micron
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