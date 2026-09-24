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Hamilton sáhl po Instagramu a vzkázal jedinou větu. U Ferrari chtěl uklidnit další bouři

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Italský tisk psal o čistkách, které měl Lewis Hamilton požadovat ve svém týmu. Sedminásobný mistr světa odpověděl nečekaně rázně a vzkaz si nenechal na tiskovou konferenci, ale napsal ho sám na Instagram.
Hamilton sáhl po Instagramu a vzkázal jedinou větu. U Ferrari chtěl uklidnit další bouři

Hamilton sáhl po Instagramu a vzkázal jedinou větu. U Ferrari chtěl uklidnit další bouři

Zdroj: Ferrari Scuderia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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