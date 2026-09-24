Hamilton sáhl po Instagramu a vzkázal jedinou větu. U Ferrari chtěl uklidnit další bouři

- Podle Corriere della Sera chtěl Hamilton vyměnit lidi ze strategie a provozu.
- Deník zároveň psal o napjatém vztahu se šéfem týmu Frédéricem Vasseurem.
- Hamilton na Instagramu napsal, že nikdy nikoho vyměnit nežádal.
- Po Monze přitom otevřeně volal po psaných pravidlech pro souboje s Leclercem.
- Na lídra šampionátu Antonelliho ztrácí po odstoupení v Madridu 101 bodů.
Zpráva, která rozvířila Maranello
Italský deník Corriere della Sera přišel s informací, že sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton zašel za šéfem týmu Frédéricem Vasseurem. Chtěl prý, aby Ferrari vyměnilo část lidí na strategických a provozních pozicích kolem jeho vozu. Deník tvrdil také to, že vztah obou mužů ochladl. Vasseur měl po Velké ceně Itálie odmítnout Hamiltonovu žádost o pevná, písemně sepsaná pravidla pro souboje s týmovým kolegou Charlesem Leclercem.
Hamilton ve čtvrtek odpověděl přes Instagram a ke vzkazu přidal fotku svého týmu. „Viděl jsem některé zprávy, které se objevily, a chci to tady uvést na pravou míru. Nikdy jsem nežádal, aby byl kdokoli z mého týmu vyměněn,“ napsal jednačtyřicetiletý Brit.
Svou roli v garáži popsal jinak, než jak ji vykreslil italský tisk. „Všichni, se kterými pracuji, každý den tvrdě makají a jejich nasazení nás posouvá dopředu. Vždycky se snažím lidi povzbudit, aby byli nejlepší verzí sebe sama, nebo aby ji v sobě aspoň viděli. Ne vždycky se mi to povede, ale je to můj záměr a právě kvůli tomu tu jsem. Pracujeme společně a tak to i zůstane,“ dodal.
Monza, kde to začalo
K Vasseurovi ani k pravidlům se v prohlášení nevrátil. Právě ta přitom po Monze sám otevřel. Ferrari tam startovalo ze třetího a čtvrtého místa a hned v první šikaně se oba jezdci dostali do ostrého souboje, po kterém Hamilton skončil mimo trať. Do vysílačky vzkázal, že ho Leclerc vytlačil, a propadl se na desáté místo. Monačan pak ve druhém kole havaroval v Parabolice.
„Když jsem byl u Mercedesu, měli jsme psaná pravidla pro vzájemné souboje. Tady žádná pravidla nejsou. To je věc, která se asi bude muset změnit,“ prohlásil Hamilton po závodě. Leclerc souboj později označil za přehnaný, spor ale veřejně nerozdmýchával.
Vasseur mezitím krizi opakovaně odmítá. Odlišné strategie svých jezdců v dalších závodech vysvětlil tím, že stejně postupují i soupeři. „Podívejte se. Norris a Piastri to udělali taky. Russell s Antonellim taky. Verstappen s Lawsonem taky,“ odbyl novináře.
Tým, který se mění pod rukama
Hamiltonovo okolí se přitom mění už od zimy. Jeho dosavadní závodní inženýr Riccardo Adami se v lednu přesunul do vedení jezdecké akademie Ferrari. Tým posílili Luca Diella ze Stříbrných šípů a Cédric Michel-Grosjean z McLarenu, jenže u Hamiltonova vozu dál stojí Carlo Santi. Ten roli převzal na začátku sezony jen dočasně a kdysi byl inženýrem Kimiho Räikkönena.
Klid do Maranella zatím nepřichází. Podle italských zdrojů už vedení stáje ztrácí důvěru ve Vasseura a Hamilton po odstoupení v Madridu sám připustil, že Antonelliho už nedožene. Ferrari navíc od července ve Spa nestálo na stupních vítězů.
Příští víkend jede formule 1 do Baku. Hamilton tam přijede s prohlášením, že jeho tým drží pohromadě, a s otázkou, kterou mu v paddocku položí jako první: dostal od Vasseura ta pravidla, nebo ne?