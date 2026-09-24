Robotická zvířata místo balíků. Brněnská Káznice hostí neobvyklou instalaciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Robotická zvířata místo balíků. Brněnská Káznice hostí neobvyklou instalaci
Fotbalová Zbrojovka Brno mění člena realizačního týmu. Asistent trenéra Jiří Saňák v klubu po roce a půl...
Kandidátky do letošních komunálních voleb nabídnou vedle známých politických jmen také několik překvapení....
Děravá trička, batohy i nefunkční kartáček. V brněnské Tržnici na Zelném trhu se v úterý konal Den oprav....
Brněnský Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →