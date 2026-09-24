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Robotická zvířata místo balíků. Brněnská Káznice hostí neobvyklou instalaci

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Neobvyklý pohled čeká na návštěvníky brněnské Káznice. Umělec Pavel Karous tam umístil instalaci, která propojuje podobu výdejního boxu s králíkárnou a doplňuje ji robotickými zvířaty i skutečnými králičími bobky. Instalace vznikla v rámci festivalu Faktor K.
Robotická zvířata místo balíků. Brněnská Káznice hostí neobvyklou instalaci

Robotická zvířata místo balíků. Brněnská Káznice hostí neobvyklou instalaci

Zdroj: Pavel Karous
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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