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Na jaře s nimi nečekejte. Tyto trvalky je výhodnější vysadit už na podzim, získají důležitý náskokPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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S příchodem podzimu většina lidí zahradu pomalu uklízí a nové sázení nechává až na jaro. U některých rostlin je to ale škoda. Chladnější týdny, stále relativně teplá půda a vyšší vlhkost vytvářejí dobré podmínky pro zakořenění. Některé trvalky, růže nebo kosatce se proto vyplatí vysadit právě teď. Na jaře pak nemusí začínat úplně od nuly.
Na jaře s nimi nečekejte. Tyto trvalky je výhodnější vysadit už na podzim, získají důležitý náskok
Zdroj: generováno
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