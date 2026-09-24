Fenin prozradil, kolik mu platil Oktagon. Za deset měsíců „přípravy“ dostal přes půl milionu

Fenin v pořadu Brichtalk prozradil, že mu Oktagon deset měsíců platil 55 tisíc měsíčně.
- Organizace mu podle jeho slov hradila také oblečení a jídlo.
- Smlouva po něm údajně chtěla hlavně to, aby ve Frankfurtu nastoupil ve své váze.
- Tvrdí, že Oktagon neplatil posilovnu trenéra Josefa Krále, kde se připravoval.
- V říjnu ho na turnaji Clash 17 v Ústí nad Labem čeká Martin Kocián.
Tuto sobotu Oktagon znovu míří na frankfurtský fotbalový stadion, kde se do klece vrací veterán UFC Karlos Vémola. Martin Fenin mezitím vzpomínal na dobu, kdy měl právě ve Frankfurtu změřit síly s bývalým německým fotbalistou Kevinem Pannewitzem. Zápas se nikdy nekonal, peníze ale podle Fenina chodily pravidelně.
Výplata za čekání
V pořadu Brichtalk, který na YouTube uvádí zápasník Leo Brichta, Fenin prozradil, že mu Oktagon po dobu deseti měsíců posílal 55 tisíc měsíčně. Dohromady tedy přes půl milionu. Organizace mu podle jeho slov platila i oblečení a jídlo. Brichta si proto rýpl, že za takových podmínek by si na přípravu klidně oblékl dres Oktagonu i on.
Podle Brichtových informací z projektu sešlo, protože Fenin na tréninku moc nedával. Bývalý reprezentant to vidí jinak. Smlouva podle něj neurčovala, kolik má do přípravy vložit. Stálo v ní jen to, že mu Oktagon bude měsíčně platit a on ve Frankfurtu nastoupí ve své váze. „Kdybych deset měsíců ležel na gauči, může jim to být jedno,“ prohlásil.
Posilovna bez faktury
Za největší ostudu celé spolupráce ale Fenin považuje něco jiného. Připravoval se v pražské Gorila MMA pod vedením trenéra Josefa Krále a byl přesvědčený, že lekce hradí organizace. Po třech měsících zjistil, že od Oktagonu nepřišla ani koruna, a bylo mu to trapné. Úhradu trenérů přitom podle něj smlouva slibovala. Královi prý vzkázali, ať je rád, že u něj Fenin vůbec trénuje, protože mu tím dělá reklamu.
Oktagon celý projekt ukončil v srpnu 2023. „Projekt jsme zastavili a zrušili,“ oznámil tehdy spoluzakladatel organizace Ondřej Novotný. Problémy obou aktérů se podle něj nedaly skloubit s natáčením reality show, která měla zápas provázet. Pannewitz měl podle tehdejších informací shodit 56 kilogramů. Fenin se s touhle verzí nikdy nesmířil. „V Čechách je lepší to hodit na Fenina,“ posteskl si v roce 2024.
Druhý pokus v Ústí
Do akce se Fenin nakonec dostane, jen pod jinou hlavičkou. Duel s bývalým členem Luneticu Martinem Kociánem je hlavním lákadlem říjnového Clashe v Ústí nad Labem. Kocián už přišel se sázkou, podle které má poražený nastoupit na léčení.
Kolik si Fenin v Clashi vydělá, zatím není známé. Pro srovnání, kontroverzní bijec Leo Beránek podle Expresu dostal za jediný zápas v této organizaci půl milionu. To je skoro tolik, kolik Fenin inkasoval za deset měsíců přípravy bez zápasu.