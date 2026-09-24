Soukromý investor chystá v Ralsku datové centrum AI, Liberecký kraj žádá EIA

„Posoudit je třeba i kumulaci s dalšími záměry v území," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Kraj na nedalekém letišti připravuje výstavbu velké fotovoltaické elektrárny.
Podle informačního systému EIA chce společnost Ralsko AI Campus vybudovat na pozemku o rozloze zhruba 6,5 hektaru v části Kuřívody šest datových bloků s rezervovaným příkonem ze sítě 86 megawattů (MW). To odpovídá odběru města o velikosti Liberce či Ústí nad Labem. Pro srovnání datové centrum, které chystají České radiokomunikace v Praze na Zbraslavi, má zajištěný příkon 26 megawattů, firma ale podala žádost na dalších 100 megawattů.
Pro datové centrum v Ralsku chce kraj úplné posouzení vlivů na životní prostředí
Datové centrum AI v Kuřívodech by mělo stát na místě brownfieldu, samotné budovy budou mít rozlohu téměř 1,6 hektaru a budou vysoké necelých 15 metrů. V případě výpadku elektřiny ho bude zásobovat 48 záložních dieselagregátů o celkovém výkonu 115,3 MW. Nádrže mají pojmout přibližně 245 tun nafty. Ralsko zatím podle starosty Miloslava Tůmy (ANO) o záměru podrobné informace nemá, investor ho obyvatelům nepředstavil, mezi lidmi ale podle něj podobné obří projekty velkou podporu nemají.
„Záměr takového rozsahu potřebuje důkladné posouzení. V našem vyjádření upozorňujeme hlavně na provoz záložních dieselagregátů, spotřebu vody pro chlazení, využití vznikajícího tepla a zásah do zeleně. Potřebujeme mít jistotu, že budou všechny dopady na okolí řádně prověřené a že případný provoz bude mít jasně stanovené podmínky. Proto jsme požádali, aby záměr prošel celým procesem EIA," doplnil Půta.
Oblast Ralska je z pohledu ochrany přírody cenným územím.
„Průzkum potvrzuje, že ani průmyslová zóna v bývalém vojenském prostoru není z pohledu přírody prázdné místo. Jsou tu chránění ptáci, plazi i další druhy a dokumentace sama navrhuje opatření, která mají dopady stavby omezit. Právě jejich rozsah a účinnost je potřeba podrobně prověřit ještě před tím, než se rozhodne o dalších krocích," řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (TOP 09).
V oblasti Ralska se připravuje několik dalších významných staveb - Skupina ČEZ už v oblasti provozuje několik fotovoltaických elektráren a další staví. Liberecký kraj připravuje na letišti Hradčany fotovoltaickou elektrárnu, k záměru se současně s komunálními volbami uskuteční v Ralsku referendum. Podle Tůmy by se i k obřímu datovému centru měli místní vyjádřit.
„Pokud budu i po volbách v zastupitelstvu, budu usilovat o vypsání referenda," dodal starosta.