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Papriky potřebují před podzimem poslední vzpruhu: Medová zálivka zní lákavě, budou plodit ještě dlouho

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Papriky potřebují před podzimem poslední vzpruhu: Medová zálivka zní lákavě, budou plodit ještě dlouho. Pěstování paprik patří mezi zahradnické disciplíny, u kterých se vyplatí hlídat každý detail. Rostliny milují teplo, slunce a dostatek vláhy, jenže právě na konci sezony začíná být počasí jejich největším nepřítelem. Chladné noci dokážou růst zpomalit a poškodit květy i mladé plody. Co tedy udělat, aby papriky vydržely co nejdéle a poslední úroda měla šanci dozrát?
Papriky

Papriky

Zdroj: Foto: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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