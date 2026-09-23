Ježek na zahradě: Jak mu pomoci bezpečně přežít dlouhou zimu

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Ježek na zahradě: Jak mu pomoci bezpečně přežít dlouhou zimuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Možná jste se v podvečerních a večerních hodinách pohybovali po zahradě, když vtom jste zaslechli podivné šustění – ježek! I na podzim hledají tyto bodlinaté kuličky svou potravu, současně ale i místo, kde budou moci prospat zimu. Ježek vám může být užitečný, proto mu připravte vhodné podmínky – zejména klid a bezpečný úkryt. To znamená hromádka listí, větviček a/nebo trávy, kterou budete chránit před větrem vhodným umístěním. Pokud máte kompost nebo hromadu dřeva, zkontrolujte před jejich přemisťováním, zda se pod nimi někdo neschovává.
ježek
Zdroj: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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