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Ježek na zahradě: Jak mu pomoci bezpečně přežít dlouhou zimu

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Dennívýzva
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Možná jste se v podvečerních a večerních hodinách pohybovali po zahradě, když vtom jste zaslechli podivné šustění – ježek! I na podzim hledají tyto bodlinaté kuličky svou potravu, současně ale i místo, kde budou moci prospat zimu. Ježek vám může být užitečný, proto mu připravte vhodné podmínky – zejména klid a bezpečný úkryt. To znamená hromádka listí, větviček a/nebo trávy, kterou budete chránit před větrem vhodným umístěním. Pokud máte kompost nebo hromadu dřeva, zkontrolujte před jejich přemisťováním, zda se pod nimi někdo neschovává.
ježek

ježek

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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